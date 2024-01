Pecuarista brasileira é destaque no melhoramento genético do Nelore

A produção de carnes no Brasil bateu o recorde de 6,39 milhões de toneladas nos primeiros nove meses de 2023, segundo dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O crescimento de 8,37% em relação ao mesmo período de 2022 e 4,5% superior ao recorde anterior de 2019 sinaliza a robustez da pecuária nacional.

Para impulsionar esses resultados, os pecuaristas têm buscado, cada vez mais, aprimorar os atributos dos animais através do melhoramento genético.

A tecnologia, que vem ganhando relevância ano a ano no Brasil, conta com testes genômicos para tomar decisões inteligentes de forma a elevar a qualidade do rebanho, tornando-o mais produtivo e lucrativo.

O Nelore, principal raça do rebanho brasileiro, representando 80% do rebanho nacional, vem trilhando um caminho sólido para a produção de carne de qualidade nos últimos anos. E, nesta trajetória, a seleção e o melhoramento genético têm desempenhado um papel fundamental.

“O Brasil é o maior produtor de proteína vermelha no mundo, praticamente 70% é proveniente do gado Nelore e seus cruzamentos. Trabalhamos muito na evolução da genética da raça e hoje somos referência no assunto”, diz Mônica Marchett, do Grupo Agropecuária Mônica.

Ela explica que sua equipe observa quais touros transmitem suas melhores características genéticas, por exemplo, maior rendimento de carcaça ou ganho de peso. “O melhoramento genético é importante até mesmo para a sustentabilidade, já que permite um maior rendimento em um menor espaço”, conta a pecuarista, que constantemente promove leilões e tem gados premiados em diversas categorias tanto no Brasil como na Bolívia.

Mônica Marchett

Inovação Genética Zebuina

Oscar da pecuária

Premiada como maior Liderança Feminina no Nelore Fest 2023, evento promovido pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), considerado o Oscar da Pecuária, Mônica vem se dedicando à melhoria da raça há anos. “Quando comecei o setor era predominantemente masculino. Hoje vejo meninas dizerem que fui uma inspiração para que elas começassem a exercer a atividade. Sou apaixonada pelo que faço e me sinto realizada ao carregar essa bandeira do melhoramento genético.”

Apoio ao esporte

Para Mônica, o esporte é uma importante ferramenta para a promoção do desenvolvimento humano. Por isso, há anos ela patrocina o Alexsander Whitaker, halterofilista paralímpico brasileiro bicampeão mundial, campeão Parapan Rio 2007 e 20 vezes campeão brasileiro. Além disso, apoia o Instituto Lucas Mineiro, que oferece estrutura e suporte para que lutadores de jiu-jítsu realizem o sonho de tornarem-se atletas. “A prática esportiva envolve disciplina, saúde, resiliência e superação de limites, todos os dias. Para mim, apoiar o esporte é apoiar o desenvolvimento humano”, conclui a pecuarista.

