Parque temático reproduz vila erguida pelos primeiros imigrantes italianos na Serra Gaúcha, em 1875

O pacato bairro de Ana Rech, distante cerca de 15 quilômetros do Centro de Caxias do Sul, foi o local escolhido para a instalação da da Villa dei Troni, já considerado o maior parque temático e complexo turístico dedicado à cultura italiana no Brasil.

Após quatro anos e meio de construção, as portas foram abertas oficialmente no último dia 12, quando cerca de mil pessoas puderam desfrutar de uma espécie de viagem no tempo.

São 25 hectares da última colônia original preservada de 1875, época do Brasil Império, que foram transformados em uma verdadeira vila italiana do século XIX. “Quero que todos venham à Villa dei Troni para contemplar a história e valorizar o que os nônos (avós, em italiano) fizeram pela região. Aqui, novas gerações podem ver como foi o início da imigração italiana em Caxias do Sul.”, disse o empresário Edson Tomiello, o Trovão, idealizador do empreendimento.

O visitante percorre 40 edificações, entre casas originais e réplicas idênticas em tamanho real, jardins, vivenciando uma imersão cultural e sensorial na trajetória dos imigrantes italianos. Da estação férrea ao coreto da praça, passando pela capela, a bodega, a cozinha da nona e as oficinas de antigos ofícios, a escola e o salão comunitário cada detalhe resgata a essência da vida comunitária que moldou a Serra Gaúcha.

A jornada começa a bordo de um antigo ônibus da linha Ana Rech - Caxias do Sul, que atravessa uma ponte de madeira e conduz o passageiro por ambientes que retratam o trabalho, a fé, o comércio e o convívio social dos primeiros colonos.

Colheita de uva

No percurso, é possível conhecer réplicas da olaria, serraria, casa de vime, selaria, barbearia, alfaiataria e até a Hospedaria de Anna Rech, considerada o berço do turismo na Serra Gaúcha.

A religiosidade está presente na capela, na casa do padre e na gruta original da família Calduro, construída com 30 toneladas de pedra. A natureza também se impõe, com mil araucárias de mais de 500 anos e parreirais que convidam o visitante a colher uvas durante a safra, um tributo à herança agrícola dos imigrantes.

“A Villa nasceu de um chamado pessoal. Quando encontrei essa colônia original preservada, percebi que tinha em mãos um tesouro: a história viva da nossa gente. Esse é o legado que deixamos para o futuro”, afirma Tomiello, empresário com longa experiência na indústria de transportes, mas que não esconde ser um apaixonado pelo empreendedorismo.

Edson Tomiello, o Trovão, idealizador da Vila dei Troni (Jeniffer Giacomet/Divulgação)

O espaço também é um convite à boa mesa. Três pontos gastronômicos oferecem experiências únicas: o Restaurante Leon, com alta gastronomia italiana à la carte; a Cozinha da Nona, com produção artesanal de pães e pratos típicos, com destaque para a polenta em variadas receitas; a Cantina do Nono, com tábuas de frios, vinhos finos e a alegria das mesas italianas; e a Bodega, com bebidas variadas.

Há ainda áreas para eventos com capacidade para até 400 pessoas, estacionamento para mais de 400 veículos, além de infraestrutura completa, acessível e acolhedora: fraldário, Wi-Fi, achados e perdidos e atendimento especializado para pessoas com mobilidade reduzida e PCDs.

“Mais do que um empreendimento turístico, a Villa dei Troni é um tributo à coragem dos imigrantes italianos e ao espírito que construiu Caxias do Sul”, afirma o idealizador.

Serviço

Os ingressos custam R$ 70 (inteira), R$ 35 (meia-entrada) para crianças de seis a 12 anos e público 60+. Crianças até 5 anos não pagam.

As entradas podem ser adquiridas no site www.villadeitroni.com ou na bilheteria local. O ingresso não dá direito à consumação.

A Villa estará aberta de sexta a domingo, das 10h às 18h, incluindo feriados e datas especiais. Nos demais dias da semana há possibilidade de agendamento de eventos corporativos, casamentos, formaturas, entre outros.