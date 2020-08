Parque Cidade da Criança encerra atividades após 50 anos em operação

Após 51 anos, o parque Cidade da Criança, localizado na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, encerrou as atividades. O comunicado foi publicado pelo grupo Expoaqua, que administrava o local há dez anos. O parque estava fechado há seis meses devido à pandemia de coronavírus.

O grupo disse ainda que irá devolver o dinheiro de quem comprou passaportes do parque. “Os clientes que compraram passaportes para os próximos meses serão contatados para que tenham os valores ressarcidos. Caso queiram também podem falar com nossa central de atendimento ao visitante por meio do telefone 2273-5500 ou enviar mensagem para sac@cidadedacrianca.com.br com o assunto ‘estorno’”.

Em nota enviada à EXAME, a prefeitura de São Bernardo afirmou que já recebeu uma proposta de empresa interessada em assumir as operações do parque e a administração irá solicitar preferência para contratação dos atuais funcionários. Entretanto, os parques temáticos só poderão voltar a funcionar quando a cidade estiver na fase verde do plano de reabertura gradual. Atualmente, a cidade está na fase amarela.

Segundo a prefeitura, o município vem norteando “suas decisões com base nos apontamentos epidemiológicos, na busca de preservar vidas. Da mesma forma são as decisões para a reabertura de qualquer atividade na cidade.”

O parque infantil foi inaugurado em 1968 e se tornou um dos parques mais famosos da Grande São Paulo, atraindo turistas de várias regiões. O local chegou a ficar fechado entre 2005 e 2010.