Parque aquático de quase 50 anos fecha após prejuízos milionários

Manter piscinas, toboáguas e montanhas-russas em funcionamento ficou mais caro depois da pandemia. Para o Wild Waves, parque temático e aquático localizado em Federal Way, perto de Seattle, a conta deixou de fechar.

Com aproximadamente 283.000 metros quadrados e mais de 30 atrações, o complexo encerrará as atividades em 2026, após quase cinco décadas de operação. O parque aquático funcionará pela última vez em 7 de setembro, enquanto os demais brinquedos permanecerão abertos até 1º de novembro.

O fechamento foi anunciado pela Premier Parks, empresa responsável pela operação, após o negócio acumular milhões de dólares em prejuízos desde a reabertura pós pandemia. A decisão também deve abrir caminho para a transformação do terreno em um galpão industrial de cerca de 93.000 metros quadrados.

“Infelizmente, o aumento dos custos operacionais desde a reabertura após a paralisação provocada pela covid gerou milhões em prejuízos, o que nos obriga a encerrar as operações ao fim da temporada de 2026”, afirma Kieran Burke, presidente da Premier Parks, em comunicado oficial.

A temporada de despedida começou em 23 de maio. Os passes anuais, ingressos e eventos comprados anteriormente serão mantidos, e o último dia de funcionamento terá a edição final do Fright Fest, celebração de Halloween realizada pelo parque.

Por que o Wild Waves vai fechar?

A Premier Parks atribui o fechamento ao aumento dos custos de operação registrado depois da pandemia. A companhia não informou o valor exato das perdas nem detalhou quais despesas mais pressionaram o negócio.

O Wild Waves empregava aproximadamente 35 profissionais em postos fixos e outros 800 trabalhadores sazonais quando o encerramento foi anunciado. Esse segundo grupo era contratado principalmente para os meses mais movimentados do ano.

O modelo sazonal limita o período disponível para gerar receita. Localizado no estado de Washington, no Noroeste dos Estados Unidos, o parque concentra suas atividades entre o fim da primavera e o começo do outono americano.

A parte aquática encerra suas atividades antes. O último dia será 7 de setembro, durante o fim de semana do Labor Day, feriado que marca informalmente o encerramento do verão nos Estados Unidos. O parque temático seguirá aberto para eventos de Halloween até novembro.

Desde o anúncio, frequentadores passaram a pedir nas redes sociais que um novo proprietário assuma o negócio. Até agora, porém, não há informações sobre interessados ou negociações para manter o parque aberto.

Um parque de quase 50 anos de história

O parque foi inaugurado em 1977 com o nome Enchanted Village. A parte aquática, batizada de Wild Waves, abriu sete anos depois, em 1984.

Ao longo de sua história, o empreendimento chegou a pertencer à Six Flags Entertainment Corporation, uma das maiores operadoras de parques temáticos dos Estados Unidos. Atualmente, a operação está nas mãos da Premier Parks, companhia sediada em Oklahoma.

O Wild Waves ocupa cerca de 283.000 metros quadrados (quase 40 campos de futebol). É o único complexo da região de Puget Sound, onde fica Seattle, que reúne parque temático e aquático.

Entre as atrações estão piscina de ondas, rio lento, toboáguas e montanhas-russas. O principal brinquedo é a Timberhawk: Ride of Prey, montanha-russa de madeira com aproximadamente 23 metros de altura e velocidade máxima de 80 quilômetros por hora.

O parque reúne mais de 30 atrações e é um dos poucos lugares do Noroeste dos Estados Unidos onde o público pode andar de montanha-russa.

Parque deve dar lugar a galpão industrial

O encerramento também marca uma mudança no uso do terreno. Documentos apresentados à prefeitura de Federal Way indicam que a área deve receber um galpão industrial de cerca de 93.000 metros quadrados, além de estacionamento.

O projeto prevê a demolição das estruturas atuais. Ainda não foi divulgado quem ocupará o futuro empreendimento nem quando as obras começarão.

A substituição de um parque de diversões por um imóvel industrial mostra que a decisão vai além do desempenho da operação. Um terreno extenso, próximo a Seattle e a importantes vias de transporte, também tem valor para atividades de armazenagem e distribuição.

Para Federal Way, o projeto troca uma atração que sustentava centenas de vagas temporárias por uma operação industrial ainda sem ocupante conhecido. Para os visitantes, restam poucas semanas para uma última volta nos brinquedos que funcionam no local desde a década de 1970.