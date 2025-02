Paris 2024: comerciantes perdem até 70% do faturamento e revelam o lado obscuro das Olimpíadas

A expectativa em torno dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 era de uma grande movimentação econômica, impulsionando negócios locais e fortalecendo a economia da cidade. No entanto, o impacto real foi bem diferente do projetado.

Empresários, como Jay Swanson, um YouTuber de 39 anos e criador do guia digital Paris in My Pocket, viram suas receitas despencar durante o evento. Segundo ele, sua empresa, que faturou cerca de US$ 156 mil em 2023, sofreu uma queda de 35% em 2024, totalizando menos de US$ 96 mil. “Os parisienses foram embora”, afirmou Swanson.

As informações foram retiradas da CNBC Make It.

O fenômeno não foi isolado. Relatórios da Confederação de Comerciantes Franceses apontam que hotéis, lojas e restaurantes tiveram perdas de até 70% nos dias que antecederam os Jogos. O motivo? Uma combinação de fatores que incluíram aumento abusivo nos preços da hospedagem, que afastou turistas, e restrições de segurança que dificultaram a circulação na cidade.

Inflação nos preços afastou turistas A ideia de que a cidade estaria lotada de visitantes levou os proprietários de hotéis e Airbnbs a elevarem os preços. Em julho de 2024, a média de diárias em hotéis estava 70% mais cara em relação ao ano anterior, conforme relataram autoridades de turismo de Paris, à Reuters. No entanto, essa alta de preços teve um efeito contrário: muitos turistas desistiram de viajar para a cidade. "Todo mundo olhou para os preços e pensou: 'isso é impossível. Não vou fazer isso'," disse Swanson. A baixa taxa de ocupação levou à queda nos preços pouco antes do evento, mas já era tarde para reverter o impacto na demanda. Além disso, os turistas que visitaram Paris durante as Olimpíadas tinham um foco muito específico: os Jogos. Muitos se concentraram apenas nas áreas dos eventos esportivos, reduzindo drasticamente o fluxo de visitantes em museus e atrações icônicas da cidade. O Louvre, por exemplo, registrou uma queda de 22% no número de visitantes nas duas semanas do evento, enquanto o Museu d'Orsay teve um declínio de 29%.

Custos elevados sem o retorno esperado Diante das previsões otimistas de uma cidade movimentada, empresários foram aconselhados pelo governo a manter suas operações em pleno funcionamento. "Quando as empresas perguntam se devem permanecer abertas, dizemos que estamos tentando criar as condições para que isso seja uma oportunidade real e para que a cidade funcione normalmente", afirmou Pierre Rabadan, vice-prefeito de Paris para esportes, ao The New York Times em junho de 2024. Entretanto, essa orientação não se concretizou em retorno financeiro. Os custos operacionais aumentaram — com contratações extras e estoques reforçados — enquanto o fluxo de clientes permaneceu abaixo do esperado. O resultado foi um rombo nas finanças de muitas empresas. Segundo o Instituto Francês de Estatísticas e Estudos Econômicos, o impacto econômico dos Jogos foi mínimo, contribuindo com apenas 0,4% para o crescimento do PIB francês em 2024. Para os comerciantes, isso significou manter as portas abertas sem o fluxo de consumidores esperado, comprometendo o orçamento e colocando muitos negócios em risco.