Parceria entre gigantes do Sul amplia a produtividade logística em 20%

Um dos principais desafios para as empresas, ao investir na aquisição de outras companhias, está na integração dos sistemas. No setor de logística, a padronização das operações, mesmo as rotineiras, é de tamanha complexidade, que uma pequena falha pode impactar diretamente no produto final, a entrega de uma carga.

A BBM Logística, de São José dos Pinhais (PR) é uma das maiores operadoras do Mercosul, com cerca de 16 milhões de entregas, faturamento superior a R$ 1.7 bilhão e crescimento médio de 15% ao ano, A expansão exigiu grandes transformações. Após adquirir a Translovato, em 2019, a BBM precisou integrar diferentes operações, sistemas e frotas em uma estrutura única e escalável. Pouco tempo depois, incorporou também a Diálogo Logística, ampliando o portfólio com soluções end-to-end e omnichannel (de ponta a ponta).

O crescimento acelerado trouxe desafios de gestão. Sem um sistema centralizado, a padronização das rotinas era difícil e a visibilidade sobre as operações, limitada. A falta de rastreabilidade reduzia a previsibilidade das entregas e comprometia a confiabilidade das informações, dificultando decisões estratégicas.

Para superar esses obstáculos, a Senior Sistemas, de Blumenau, forneceu o Senior TMS, que integrou as operações da Translovato com as demais empresas do Grupo BBM, além de implementar a digitalização da coleta a bordo do motorista. Além disso, com o uso de Sorter, houve uma melhoria de 30% no processo de separação da carga e um ganho de 150% no valor de cubagem.

Rastreabilidade

Já com a digitalização a bordo do motorista, a produtividade operacional aumentou em 20%.Também permitiu que os clientes acompanhassem suas entregas em tempo real, com maior confiabilidade e previsibilidade, enquanto a própria empresa passou a basear parte das decisões em dados precisos e atualizados.

Para a diretora de Tecnologia e Inovação da BBM, Francieli Tartari Pietsch, a parceria com a Senior se tornou essencial para sustentar o ritmo de crescimento da companhia. “Parte das nossas decisões nasce de dados fornecidos pela Senior. Isso trouxe agilidade e confiança à operação. A Senior hoje representa a simplificação dos processos para a BBM. É um desafio compreender nossas necessidades, adaptar as soluções e entregar resultados. É uma parceira qualificada para estar conosco e apoiar nosso crescimento. Sem essas soluções, não conseguiríamos mais operar”, afirma.

Case de sucesso

O sucesso da transformação digital levou a história da BBM a integrar a campanha Minha Jogada de Sucesso com a Senior, estrelada pelo embaixador Guga Kuerten. A ação busca dar visibilidade a empresas que cresceram com o apoio da tecnologia, conectando o universo esportivo às decisões corporativas. “Nosso objetivo é mostrar histórias reais de crescimento, em que a tecnologia foi decisiva para enfrentar desafios e conquistar escala. A BBM é um exemplo de como a inovação pode transformar a logística e gerar resultados concretos”, destaca o head de Marketing da Senior Sistemas, José Krasucki.

Senior Sistemas

A Senior Sistemas oferece um portfólio completo que abrange todas as etapas da cadeia produtiva em setores estratégicos da economia, como agronegócio, atacado e istribuição, construção, indústria e logística. Ao longo de 35 anos transformou a gestão de mais de 13 mil empresas de médio e grande porte no Brasil e em outros países da América Latina, incluindo companhias de referência em seus segmentos, como Correios, Magazine Luiza, Syngenta, Hering, Dudalina, Volkswagen, Honda, Mercedes-Benz, Suzano, Weg, Direcional, MPD e Tenda, entre outras. Com 11 filiais e três mil colaboradores no Brasil e no exterior, a Senior mantém 160 canais de distribuição e cresce acima de 20% ao ano em receita líquida há cinco anos consecutivos.

BBM Logística

A BBM é um dos principais operadores logísticos do modal rodoviário no Brasil. Com cerca de 4,5 mil funcionários e atuação em todo o país por meio de 70 unidades operacionais espalhadas em todo o território nacional, também está presente em outros países do Mercosul (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Bolívia). A companhia atua em todas as etapas da cadeia de suprimentos, desde a coleta e armazenamento de matéria prima para indústrias até entregas ao cliente final pelo last mile (última milha). Entre seus clientes estão importantes empresas como Henkel, Sherwin-Williams,, Amazon, Shopee e Grendene.