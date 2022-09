Para Quintas, da Samsung, 5G vai popularizar o acesso à tecnologia no Brasil

Inovar não é apenas sobre implementar novas tecnologias, mas garantir que elas estejam disponíveis para todos.

Acreditamos que todos têm o direito de experimentar o impacto positivo da tecnologia em suas vidas, temos trabalhado constantemente para democratizar as principais inovações para produtos nas mais diversas faixas de preço, estabelecemos novos padrões para a indústria – como é o caso dos novos smartphones dobráveis que apresentamos ao mundo no último dia 23 de agosto, no Brasil.

Com a chegada do 5G no Brasil e a expansão dessa tecnologia pelos estados, o país passará por um processo de popularização do acesso, com cada vez mais usuários descobrindo novas possibilidades de mudar suas rotinas e de explorar novas experiências. Porém, sabemos que, por muitas vezes, o acesso ao que existe de mais moderno fica restrito por questões financeiras.

Entendendo essa necessidade do mercado, desenvolvemos produtos e serviços para que os consumidores tenham um acesso facilitado às tecnologias. Nosso maior exemplo de democratização é o nosso portfólio de smartphones 5G — o maior do Brasil — e nossas linhas intermediárias, compostas por smartphones que possuem inovações Galaxy de ponta, poucos meses depois de serem apresentadas em modelos premium.

Mas as inovações da Samsung não são restritas apenas a produtos, também nos preocupamos com a forma que podem ser adquiridos.

Por exemplo, evoluímos o Troca Smart, nosso programa de trade-in que aceita smartphones como parte do pagamento de um smartphone novo, ao implementar um serviço de coleta do produto em alguns estados e possibilitar que a troca seja realizada inteiramente online.

Também criamos um programa de acessibilidade financeira para os consumidores, que passam a ter mais formas e opções de pagamento. Oferecemos ainda, por meio de uma parceria, um serviço de aluguel por assinatura, que custa cerca de 60% do valor total do smartphone e conta com um seguro contra roubo e acidentes.

Além disso, fomos a primeira empresa de tecnologia a oferecer um cartão de crédito no Brasil, com uma série de benefícios e possibilidade de parcelar nossos produtos, em até 24 vezes sem juros em nossas lojas oficiais.

Democratizar o acesso a estas inovações e tecnologias têm nos rendido bons frutos. No início de 2022, com o lançamento de uma nova família de smartphones premium, mais de 60% dos consumidores fizeram uso do Troca Smart para adquirir um de nossos smartphones.

Isso contribuiu para que a Samsung permanecesse na liderança em smartphones no Brasil, com 51,3% de market share do mercado total, e 47% do mercado premium, segundo dados da GfK do primeiro semestre. Inclusive, nosso smartphone mais avançado até então, o Samsung S22 Ultra 5G, foi responsável por 46% da pré-venda de toda a linha S22, lançada no início deste ano.

Parte fundamental do nosso processo de inovação é entender – e sanar – as necessidades dos consumidores, apresentando novas maneiras de lidar com seus anseios e objetivos. Mas também sabemos a importância de buscar sempre surpreender os consumidores com novidades que abrem caminho para novas possibilidades.

Os smartphones dobráveis, por exemplo, atingiram cerca de 10 milhões de unidades exportadas em todo o mundo ano passado, representando um aumento setorial de mais de 300% a partir de 2020.

O sucesso desta categoria de dispositivos móveis é um dos muitos exemplos que demonstram como a inovação segue sendo a grande ferramenta de transformação de mercados, mesmo que eles já estejam consolidados.

