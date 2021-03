Para melhorar a acessibilidade, Vivo lança desafio para startups brasileiras

Em busca de ferramentas para tornar a companhia mais inclusiva para pessoas com deficiência visual, a Vivo recorre às startups brasileiras. A Wayra, hub de inovação da empresa, lança um desafio para encontrar startups que possam avaliar e desenvolver uma solução que viabilize a utilização de ferramentas de leituras nas plataformas de comunicação interna utilizadas na Vivo.

“O desafio para startups é mais uma das nossas iniciativas para estimular uma cultura com mais pluralidade, representatividade e inovação na companhia. Sabemos que perspectivas diversas enriquecem e ampliam nossa visão de mundo, por isso temos a diversidade em nosso DNA e entendemos a importância de ações afirmativas para sermos cada vez mais inclusivos”, diz Niva Ribeiro, vice-presidente de pessoas da Vivo.

As inscrições para o desafio abrem a partir da próxima terça-feira, 23 de fevereiro, e vão até o dia 12 de março. Podem se inscrever startups de todos os portes e localidades do Brasil. As selecionadas farão uma apresentação de suas soluções para os executivos da Vivo.

“A Wayra tem como propósito conectar a Vivo com startups a fim de gerar negócios. Os desafios fazem parte dessa estratégia de comunicar ao ecossistema empreendedor necessidades da corporação. Assim, abrimos oportunidades para que as startups nos apoiem e geramos impacto com aumento da diversidade e da inclusão dos colaboradores, bem como melhoria do ambiente de trabalho, tornando-o cada vez mais acessível a todos”, afirma Livia Brando, diretora da Wayra no Brasil.

A ação é parte de uma estratégia da companhia para incentivar a diversidade dentro do ambiente corporativo. Em fevereiro, a Vivo está promovendo um conjunto de ações sobre deficiência visual. Em uma das iniciativas, a operadora fechou uma parceria com a Fundação Dorina Nowill para capacitação do público da instituição. Além do treinamento, a companhia pretende absorver em seu quadro de funcionários os profissionais que mais se destacarem durante a ação.

Para participar do desafio, acesse o portal da Wayra.