Para evitar abandono de carrinhos, Nuvemshop lança método de pagamento para pequenos negócios

A Nuvemshop, plataforma de e-commerce para pequenos e médios lojistas, quer oferecer todo o arcabouço necessário para que esses vendedores possam, de fato, operar no digital. De olho nos incrementos tecnológicos necessários para essa jornada, a empresa anunciou o lançamento do Nuvem Pay, novo método de pagamento próprio para lojistas que operam na plataforma.

A ideia, segundo a Nuvemshop, é inspirada em grandes marketplaces globais, a exemplo do Mercado Pago, fintech de pagamentos do gigante Mercado Livre, ou até mesmo o Ame, do grupo Americanas S.A.

Como funciona?

O Nuvem Pay surge com o propósito de agilizar o processo de compras online com poucos cliques, evitando que consumidores abandonem os carrinhos pela complexidade entre o escolher um produto até o pagamento — que muitas vezes inclui um processo moroso de preenchimento de dados de um cartão de crédito.

Com a solução, a promessa é de que o checkout para qualquer compra na Nuvemshop passe a ser mais rápido, já que os dados pessoais do usuário passam a ficar registrados na plataforma como um todo. Assim, qualquer pagamento, em qualquer loja da Nuvemshop, poderá ser feito automaticamente.

De olho na segurança, a Nuvemshop afirma que todas as informações são coletadas e armazenadas em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Segundo Guilherme Pedroso, diretor geral da Nuvemshop no Brasil, o lançamento também deve impulsionar as receitas de pequenos lojistas, uma vez que a solução não incorre nenhum novo custo e promete agilizar novas vendas. "Ao lançarmos a Nuvem Pay em um contexto econômico desafiador, permitimos que nossos clientes usufruam de uma tecnologia exclusiva para potencializar suas receitas. E melhor, sem custo adicional algum”, diz.

De acordo com a empresa, a nova opção de pagamentos aumenta em até 40% o número de vendas no e-commerce de lojistas ativos. A estimativa é feita com base em uma primeira fase de testes com alguns vendedores da plataforma que durou dois meses e contou com ao menos 500.000 consumidores cadastrados. Até o final do ano, a meta é atingir 5 milhões de clientes.

Por que isso importa?

A fricção nos processos de compra online, especialmente as ligadas aos pagamentos — como o preenchimento de informações bancárias —, são hoje a principal motivação para que consumidores abandonem os carrinhos, segundo pesquisa da Opinion Box. O mesmo levantamento mostra que mais de 70% dos consumidores afirmam que quanto mais rápida a etapa de pagamento na loja virtual, maiores são as chances de comprarem.

