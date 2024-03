Para a Shein, a moda do futuro no Brasil será feita no próprio Brasil — e com uma mãozinha da IA

Nacionalizar a produção de roupas é só uma das metas da gigante chinesa Shein no Brasil. O próximo passo? Regionalizar a produção. A ideia é ter produtos que façam sentido com a região onde o consumidor está, respeitando costumes e valores.

Quem falou dos planos da varejista por aqui foi o responsável pela empresa no Brasil, Felipe Feistler. Ele participou de um painel no primeiro dia do South Summit Brazil 2024, um dos maiores eventos de inovação do país.

"Reforçamos nosso compromisso com o país ao trazer uma moda mais brasileira", afirmou ele no painel. "E vamos começar a trazer uma moda cada vez mais regional. Cresceremos não só nossa presença, mas sobretudo nossa produção de moda nacional ao apostar cada vez mais na regionalização, para que as pessoas consigam se expressar de acordo com os seus costumes e valores".

No painel, ele voltou a falar de um compromisso firmado em parceria com o governo federal de ter 85% das vendas a partir de produtos nacionais até 2026. Atualmente, o número é de 55%. Há dois anos, 100% dos vendedores estavam fora do país.

Outra aposta, essa global, mas com impacto no país, está na adoção massiva de recursos de inteligência artificial na experiência de compra e venda de produtos da moda. Segundo o brasileiro, a Shein é reconhecida pela revolução que fez na moda globalmente.

Nesta indústria é comum varejistas terem perdas de 20 até 50% do estoque, pela falta de previsibilidade do consumo. Na Shein, as taxas já são de menos de 10% e a inteligência artificial é a aposta para reduzir ainda mais o desperdício, e trazer melhores margens para vendedores.

"A inteligência artificial pode ajudar a não ter mais esta tentativa e erro ao conseguir com tecnologia antecipar a demanda", falou.

Como a Shein, de fast fashion, olha para a sustentabilidade

O volume de peças vendidas pela Shein desperta uma questão cujo cerne é a sustentabilidade. Produzindo (e vendendo) tanto, tão rápido, como evitar descartes e valorizar uma moda mais sustentável?

Feistler foi questionado sobre isso durante seu painel. Em sua fala, destacou que é um intermediador, já que não tem fábricas, mas que está investindo em ampliar os mecanismos de fiscalização, com normais mais exigentes.

Quem participa do South Summit Brazil 2024

