Pandora dá braceletes de graça em nova promoção; entenda

Até o dia 02 de abril, a joalheria Pandora dará braceletes de graça para todos os novos consumidores que fizerem compras em lojas físicas e no e-commerce. A ação faz parte do chamado Evento Bracelete, promovido anualmente pela Pandora a fim de impulsionar vendas em seus mais de 6.800 pontos de venda ao redor do mundo.

Par ter direito ao bracelete, basta fazer uma nova compra em qualquer loja física e no e-commerce da Pandora até o dia 02 de abril de 2023. A promoção dá direito a um bracelete por compra.

Em relação aos modelos dos braceletes, a Pandora irá oferecer três: o Pandora Moments, Bracelete das Estrelas e Bracelete Unique. Em comum, todos são feitos à mão e têm fecho em formato circular. No caso dos dois últimos modelos, também podem ser acrescentados outros pingentes, comprados separadamente.

A Pandora realiza o Evento Bracelete duas vezes ao ano. A disposição em oferecer os produtos de graça está na crença de que a campanha pode se tornar o ponto de partida para que clientes se tornem consumidores recorrentes. Isso porque a aposta da marca está no conceito de "crie e combine", que estimula a compra de pingentes e joias. Sendo assim, a campanha pode impulsionar o consumidor a começar ou completar sua coleção.