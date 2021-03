Pague Menos fecha parceria com São Paulo para vacinação contra covid-19

A rede de farmácias Pague Menos fechou uma parceria com a prefeitura de São Paulo para iniciar nesta sexta, 26, a vacinação gratuita contra a covid-19 em sua unidade no bairro do Ipiranga. A partir da próxima segunda-feira (29), a farmácia localizada na Chácara Santo Antônio também realizará a vacinação.

As duas lojas funcionarão como uma extensão das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada região, com as doses disponibilizadas pelo município sendo aplicadas pelos agentes das próprias UBSs, entre 8h e 17h, de segunda a sexta.

A vacinação seguirá o calendário da prefeitura da capital paulista, que passa a imunizar idosos com 69 anos ou mais a partir de hoje, e outros grupos prioritários, como profissionais de saúde acima de 53 anos, a partir de segunda-feira.

Segundo a empresa, a Pague Menos conta com estrutura para oferecer esse suporte, aproveitando a experiência em campanhas de vacinação contra a gripe na realização dos testes rápidos de covid-19. Além disso, os colaboradores da rede auxiliarão os agentes de saúde por meio de cadastros das pessoas que serão vacinadas e organização das filas.

"Imunizar a população é essencial para que possamos vencer essa crise, e aumentar o acesso e agilidade desse processo é muito importante", diz Albery Dias, Diretor de Serviços Farmacêuticos da empresa. "Com nossa capilaridade, estamos prontos para oferecer o auxílio que pudermos nesse momento crucial. Seguimos à disposição de governos municipais, estaduais e federal para apoiá-los em suas campanhas de vacinação."