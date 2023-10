Outubro Rosa: empresa lança equipamento de mamografia 3D

No mês em que o foco das discussões é o câncer de mama, a Imex Medical Group abre a pré-venda do modelo Legacy — equipamento de mamografia com tomossíntese (3D), método de imagem capaz de potencializar a identificação das células cancerígenas, emitindo até 30% menos doses de radiação durante o exame.

O aparelho lidera a lista de lançamentos composta de mais de 30 novos produtos e três novas linhas, por exemplo, equipamento PET/CT, previstos para chegarem ao mercado até o primeiro trimestre de 2024. “Nossa visão de empresa é focada no cliente, oferecendo o que há de mais moderno em tecnologia mundial”, explica o diretor nacional de vendas, Maurício Silva.

Os investimentos em novas tecnologias vão ao encontro da estratégia consolidada pela Imex Medical Group, que soma mais de 20 anos de expertise no ramo de diagnóstico por imagem e tem revolucionado o segmento com seus equipamentos. Experiência chancelada pela posição de destaque entre os players ao se tornar líder no mercado brasileiro no segmento de arco cirúrgico e com expressiva participação no mercado de tomografias em 2022 — e que será replicada na negociação dos itens inéditos no portfólio.

Novidades anunciadas

PET/CT | Amplamente usado na oncologia para o rastreamento de cânceres, a nova versão adota um sistema detector PET totalmente digital de quarta geração, com cristais LYSO, com um campo de visão de até 40 cm e CT com 64 fileiras de detectores, com a geração de até 128 cortes/imagens por aquisição.

Ressonância magnética de 3T | Recomendada tanto para identificação primária de doenças quanto para o acompanhamento da evolução do quadro clínico, o novo equipamento da Imex Medical terá recursos tecnológicos que permitem vasta aplicação para exames de rotina e avançados, se enquadrando no cálculo de viabilidade de hospitais e clínicas de pequeno, médio e grande porte.

Ressonância magnética sem hélio (selada) | Com tecnologia que não utiliza o gás hélio durante sua operação, diminuindo seus custos ao longo de sua vida útil.

Tomografia computadorizada de 256 cortes | Concentra tecnologia ultra premium com cobertura de 80 mm por rotação de 360° em apenas 0,25 segundo, além de uma nova arquitetura de gerador e tubo de raios X.

Tomografia computadorizada de 128 cortes e com exclusiva tecnologia Liquid Metal Bearing (LMB)

Esse equipamento de tomografia possibilitará que clínicas e hospitais ofereçam à população um alto fluxo de trabalho com muita agilidade e precisão, pois esta nova tecnologia requer menos interrupções para aquecimento ou resfriamento do tubo na rotina de exames, reduzindo assim o tempo de preparação do equipamento para a aquisição de imagens.

“Esses lançamentos são o resultado de muito estudo e investimento em P&D nos últimos anos, agregando valor ao nosso portfólio com tecnologias inovadoras no mercado, consolidando assim nosso crescimento sustentável para os próximos anos”, finaliza Silva.