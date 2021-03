Otimista, Mercedes já contratou mil pessoas para fábrica de SP

A Mercedes-Benz Brasil pretende entregar até 2022 um investimento de R$ 2,4 bilhões. A maior parte dos investimentos é voltada para a linha de veículos pesados. Com uma visão positiva para seu negócio, o grupo contratou mil pessoas no começo deste ano de 2021 para a fábrica de São Bernardo do Campo.

A Mercedes-Benz fechou o ano de 2020 novamente como a fabricante líder nas vendas de veículos comerciais no Brasil.

No mês de janeiro de 2021, a Mercedes-Benz ampliou sua liderança nas vendas de caminhões para 36,7%, com 2.527 unidades emplacadas, 15% a mais em relação às 2.194 unidades do mesmo mês do ano passado.

No segmento de ônibus, com aproximadamente 47% de participação, manteve sua tradicional liderança de 64 anos. Estas posições seguem mantidas neste início de 2021.

Segundo a empresa, o Brasil é o maior mercado para a marca no segmento de caminhões pesados.

O otimismo da Mercedes se restringe apenas ao mercado de veículos pesados. Após a Ford anunciar a saída do país, a Mercedes também anunciou que fecharia a fábrica da fábrica de Iracemápolis (SP) fecharia. As instalações eram focadas em automóveis.