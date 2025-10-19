Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Os planos desta empresa para colocar um hotel de R$ 70 milhões do Hilton em Caraguatatuba

Enquanto fundos travavam investimentos, um grupo decidiu bancar do próprio bolso um hotel de oito andares à beira-mar

Márcio Lacerda, CEO da Hotelaria Brasil: “Esse investimento não é só sobre hotelaria. É uma visão de longo prazo para desenvolver a cidade como destino relevante” (Hotelaria Brasil/Divulgação)

Márcio Lacerda, CEO da Hotelaria Brasil: “Esse investimento não é só sobre hotelaria. É uma visão de longo prazo para desenvolver a cidade como destino relevante” (Hotelaria Brasil/Divulgação)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07h55.

À primeira vista, parece improvável: uma cidade de veraneio, conhecida pelas praias movimentadas e quiosques de porções generosas, prestes a receber um hotel de bandeira Hilton, com investimento de 70 milhões de reais. E mais — com estrutura voltada ao turismo de negócios.

Mas é exatamente isso que vai acontecer em outubro de 2025, quando o Hampton by Hilton Caraguatatuba Serramar abrir as portas, colado ao shopping mais movimentado da cidade, com rooftop, vista para a Serra do Mar e salas de eventos para 200 pessoas.

A ideia? Transformar Caraguatatuba num ponto estratégico do turismo corporativo do litoral norte de São Paulo — e dar uma nova camada de sofisticação ao mercado hoteleiro da região.

O projeto é uma aposta do Grupo Serveng, com operação da Hotelaria Brasil, master franqueadora da Hampton no país. E não é pouca coisa: serão 175 quartos, dois restaurantes, 85 empregos diretos e um impacto estimado de 240 postos de trabalho na economia local.

“Esse investimento não é só sobre hotelaria. É uma visão de longo prazo para desenvolver a cidade como destino relevante”, afirma Márcio Lacerda, CEO da Hotelaria Brasil.

O empreendimento, prestes a abrir, foi tocado na contramão do mercado, num momento em que fundos e incorporadoras freavam projetos por causa da alta dos juros.

“Foi uma decisão de coragem. Quando muitos pararam, a Serveng decidiu seguir. Eles enxergaram o futuro”, diz Lacerda, que vai administrar o hotel.

O plano é ambicioso: romper a sazonalidade típica do turismo de praia, atrair eventos, qualificar a oferta hoteleira da cidade e conectar o hotel com a economia local. “Queremos que o Hampton seja um embaixador da região”, afirma Viviane Macedo, gerente-geral da nova unidade.

Por que apostar em Caraguatatuba agora

O timing do projeto não poderia ser mais desafiador.

A decisão de construir o Hampton foi tomada quando a taxa Selic rondava os 14% ao ano — momento em que boa parte do mercado hoteleiro congelava investimentos.

“A gente tinha um fundo pronto para lançar 15 hotéis. Em menos de um ano, o cenário mudou e o fundo travou. Mas esse projeto seguiu”, diz Lacerda.

Segundo ele, o modelo seguido em Caraguatatuba foge do padrão de multipropriedade, hoje comum no mercado: em vez de diluir o risco em centenas de cotistas, o Grupo Serveng bancou o projeto com capital próprio e financiamento.

“É um modelo raro no Brasil atual. Um investidor privado colocando dinheiro de verdade, com foco em longo prazo”, diz Lacerda.

Mas por que Caraguatatuba? A resposta passa por três pontos:

  • vocação turística consolidada
  • carência de hotelaria qualificada
  • sinergia com o Serramar Shopping, do mesmo grupo.

“O hotel vem para complementar o mix do shopping. É mais do que hospedagem — é um ecossistema de consumo, lazer e negócios”, afirma o CEO.

A localização também pesa: a cidade é o principal acesso rodoviário para quem vem do Vale do Paraíba, de São José dos Campos e até de Minas Gerais. E ainda é porta de entrada para o litoral norte, incluindo Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião.

“Hoje, quem quer conforto fica em cidades vizinhas ou aluga casas. O Hilton muda isso”, diz Lacerda.

E há um fator simbólico: essa será a primeira bandeira internacional de hotelaria a se instalar na cidade. “É uma chancela de confiança. Isso coloca Caraguatatuba no radar de outros investidores”, afirma a equipe.

Como será o hotel Hampton by Hilton Serramar

Com oito pavimentos e área construída de 8.200 metros quadrados, o Hampton terá 175 quartos, dois restaurantes (um deles com bar rooftop), salas para eventos de até 200 pessoas, academia e piscina com vista para a Serra do Mar e para a costa de Ubatuba.

A operação será da Hotelaria Brasil, que já administra 21 unidades no país, incluindo o premiado Hampton de Guarulhos.

A estrutura foi pensada para atender tanto o público de lazer quanto o corporativo.

“O setor de eventos em São Paulo movimentou 22,5 bilhões de reais em 2024. Queremos trazer uma fatia disso para cá”, diz Lacerda. O hotel já nasce com foco em reuniões, convenções e encontros empresariais de médio porte.

Outro ponto de atenção está no padrão de serviço. A operação seguirá os protocolos da Hilton, o que inclui exigências de sustentabilidade, governança e treinamento constante. “A gente acredita que o padrão internacional vai puxar o nível da hotelaria da cidade como um todo. Isso cria concorrência positiva”, afirma Viviane Macedo.

A estimativa inicial é de 60% de ocupação média no primeiro ano, com RevPAR (receita por quarto disponível) entre 350 e 400 reais. A ideia é posicionar o hotel como referência regional em atendimento, estrutura e experiência de hospedagem.

O que vem pela frente na estratégia da Hotelaria Brasil

O Hampton de Caraguatatuba é só uma peça dentro de um plano maior da Hotelaria Brasil, que pretende continuar crescendo com marcas nacionais e internacionais, sempre mirando cidades com potencial econômico e turístico.

“Estamos ampliando o hotel de Guarulhos, colado ao aeroporto, estudando um novo projeto em Campinas e queremos entrar no Rio de Janeiro. Além disso, estamos de olho em cidades médias no Nordeste, como Petrolina, Feira de Santana e Juazeiro do Norte. Tem muita demanda que ainda é invisível ao mercado”, diz Lacerda.

O grupo também aposta no agronegócio como vetor de expansão. Regiões como Sorriso (MT) e o interior da Bahia, impulsionadas por feiras, eventos e negócios locais, estão no radar. “O Brasil real não está só nas capitais. A gente acredita no interior produtivo como destino de turismo e negócios.”

Assista ao programa Choque de Gestão, o primeiro reality show da EXAME

yt thumbnail

 

Acompanhe tudo sobre:HotelariaTurismoEstado de São PauloPraias

Mais de Negócios

Conheça os líderes brasileiros homenageados em noite de gala nos EUA

'Não se faz inovação sem povo', diz CEO de evento tech para 90 mil no Recife

Duralex: a marca dos pratos "inquebráveis" quebrou? Sim, mas não no Brasil; entenda

Quais são os 10 parques de diversão mais visitados da América Latina — 2 deles são brasileiros

Mais na Exame

Casual

Como criar casas acessíveis sem abrir mão de conforto, beleza e identidade?

EXAME Agro

A história da cientista brasileira que 'fixou seu nome' em 15 milhões de hectares

Esporte

Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Tecnologia

Xiaomi Redmi Note vs Samsung Galaxy M: qual é a melhor opção até R$ 2.000?