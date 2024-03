Os novos negócios de Rodrigo Sangion, da academia mais cara do país: marmita fit e curso a personal

Supino, leg press e abdominais. As fórmulas e os exercícios nas academias se repetem pelo país e mundo afora. Rodrigo Sangion procurou um diferencial e criou a Les Cinq Gym, hoje conhecida como a academia mais cara do país. Agora, Sangion quer usar o nome que fez nos últimos 10 anos para impulsionar um novo negócio e reforçar o conhecimento desenvolvido ao dialogar com um público triple A.

Na Les Cinq, os valores ficam em 3.500 reais mensais. No plano de 15 meses, ficam um pouco menor, em torno de 1.800. Pela unidade, estabelecida na Alameda Lorena, em São Paulo, circulam pouco mais de 650 clientes. Muitos deles são executivos de grandes companhias e celebridades como Alok, Thiaguinho e Marina Ruy Barbosa.

Como apelo e atributos para atrair um público de alta renda, o Les Cinq oferece 1 instrutor a cada três alunos, sauna, produtos de beleza, manicure e frutas, além de aparelhos com tecnologia de ponta. “Nós queremos que as pessoas tenham prazer em estar treinando”, afirma Sangion.

Formado em educação física, ele saiu de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para ser personal trainer e bodybuilder. Quando decidiu criar a própria academia, se inspirou na David Barton, referência no mercado premium nos Estados Unidos.

Qual é o novo negócio

“A Les Cinq veio com um propósito de uma entrega de qualidade de serviço uma estrutura diferenciada. Fui quebrando a cabeça no início e, com o tempo, entendendo as necessidades das pessoas e gerando essas experiências”, diz. No ano passado, a Les Cinq rendeu R$ 12 milhões, alta de 33% em relação a 2022.

O novo negócio é o Sangion Group, criado ao lado do sócio e marido Wagner Barros. O empreendimento reúne quatro unidades de negócios:

Summit relacionado ao empreendedorismo e ao universo de experiências premium;

Curso para profissionais da área da educação física;

a linha de marmita Yon Fit;

Yon Health, um café no próprio Les Cinq em substituição a Le Manjue, que ocupava o espaço até recentemente

Em comum, cada uma das verticais busca se conectar ou inspirar negócios com um público classe A - ou triple A, o filão de mercado com o qual Sangion acessa.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal Exame Empreenda

Associada aos dois, está a Moriah Asset, gestora de especializada em negócios de bem-estar. A casa de investimentos, criada pelo advogado e empresário mineiro Fabiano Zette, tem investido em marcas como Desinchá, Smoov, Naturanic, FOONE e no Grupo Frutaria São Paulo.

Qual a participação da Moriah no negócio

No novo projeto de Sangion, a Moriah colocou 6 milhões de reais e detém 50% de participação. A parceria entre a Moriah e o empresário começou na Les Cinq para o desenvolvimento de uma unidade planejada para a Faria Lima, no Itaim Bibi, que deve receber R$ 30 milhões em recursos.

“O valor será usado para estruturar todas as empresas do grupo Sangion. Nós faremos a reforma do café, a cozinha para as marmitas e ainda desenvolver as estruturas do curso, gravação e a promoção das três primeiras edições do Summit”, afirma Wagner, que ficará à frente do grupo como CEO. Os projetos começam a sair para o mercado a partir de abril.

Pelos planos, a expectativa é de que a holding fature R$ 10 milhões já em 2025. A maior parte da receita deve vir do curso online, voltado para profissionais de educação física interessados em aprender os caminhos para se relacionar com um público com maior renda.

“Não é um curso prático não é um curso sobre exercício. É para aqueles que querem se destacar e tem foco em marketing pessoal, precificação, comportamento e atendimento”, diz Sangion.

Outra unidade que veem com maior potencial é o summit, projeto que contará com cinco edições ao longo de 2024. O projeto teve um piloto em São Paulo no ano passado em São Paulo, com nomes como Carlos Ferreirinha, do mercado de luxo, e Felipe Titto, ator e empresário.

Os projetos gastronômicos devem levar maior tempo para a maturação e ganho de escala. As marmitas com vendas na Les Cinq e por e-commerce, mas a ambição é levá-las para as prateleiras de supermercadistas.

Inscreva a sua empresa no maior anúario de empreeendedorismo do país, o Ranking EXAME Negócios em Expansão