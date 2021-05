Os Melhores do ESG ao vivo: Repensando o valor de tudo

Começa nesta segunda-feira, 3, o maior evento gratuito e 100% online sobre ESG do Brasil, que será realizado até o dia 18 de junho pela EXAME. Acompanhe aqui, em tempo real, a cobertura dos principais destaques do evento.

A abertura oficial acontece às 17h e contará com a participação de Vincent Stanley, coautor com Yvon Chouinard do livro The Responsible Company e também diretor de filosofia da Patagonia. A mediação será de Rodrigo V Cunha, CEO Fundador da ProfilePR. Mais tarde, às 18h, será transmitida uma masterclass sobre liderança de sustentabilidade e responsabilidade corporativa com a participação de Ioannis Ioannou, professor de estratégia e empreendedorismo da London Business School e mediação de Rodrigo Godoy, head da EXAME Academy.

Para conferir a programação, acesse o calendário completo aqui.