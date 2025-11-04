Os hábitos que deram a esse investidor uma vantagem sobre todos no mercado

Disciplinado, metódico e incansável. A rotina de Jim Cramer, apresentador da CNBC Make It e um dos rostos mais conhecidos do mercado financeiro norte-americano, começa quando muita gente ainda está dormindo.

Todos os dias, às 3h da manhã, ele já está de pé, uma prática que, segundo o próprio, foi fundamental para construir sua trajetória profissional e conquistar uma vantagem real sobre os concorrentes desde os tempos em que trabalhava no banco Goldman Sachs. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

Acordar antes do mercado: uma escolha estratégica

Cramer afirma que sua rotina matinal “lendária” é um diferencial competitivo.

Acordar às 3h15 permite que ele conclua boa parte de suas atividades antes mesmo de aparecer ao vivo no programa Squawk on the Street, que vai ao ar diariamente às 9h.

Entre treinos com personal trainer, produção de conteúdo para o Mad Money e preparação para reuniões do CNBC Investing Club, ele transforma as primeiras horas do dia em uma janela de produtividade intensa. “Assim, você terá uma vantagem real sobre todos os outros”, aconselha.

Para quem atua no universo das finanças corporativas, essa lógica faz sentido: o mercado valoriza não apenas quem é bom tecnicamente, mas quem está preparado antes dos demais, seja para uma negociação, uma análise de cenário ou uma tomada de decisão rápida e estratégica.

A origem da disciplina: os tempos de Goldman Sachs

O hábito de acordar cedo vem de longe. Durante sua passagem pelo Goldman Sachs, um dos bancos mais competitivos do mundo, Cramer se levantava às 3h30 e já estava sentado à mesa às 4h.

Ele explica que o objetivo era claro: superar em esforço os colegas mais inteligentes.

“Eu sabia que eles eram mais inteligentes do que eu, mas também sabia que conseguiria superá-los em trabalho. E o que eu fiz foi programar meu alarme para tocar 15 minutos mais cedo toda semana, até chegar por volta das 3h30. E você pode se treinar”, contou.

Essa filosofia reflete uma lição valiosa no ambiente corporativo, que nem sempre vence quem sabe mais, mas sim quem se prepara melhor e se antecipa aos movimentos do mercado.

Disciplina x equilíbrio: os limites da produtividade

Especialistas alertam que rotinas com pouco descanso, como a de Cramer, não são ideais para todos.

A psicóloga Shelby Harris, diretora de saúde do sono da Sleepopolis, afirma que dormir menos de seis horas por noite, regularmente, pode impactar negativamente a produtividade.

“Quanto mais você dorme à noite e prioriza o descanso, mais eficiente você será durante o dia”, afirma.

Ainda assim, Cramer reconhece que sua rotina cobra um preço: “Meu equilíbrio entre vida pessoal e profissional é um pouco absurdo, e eu diria que acaba sendo um tanto custoso para muitas outras áreas da minha vida, mas quando você é mais jovem, é assim que tem que ser”.

Esse tipo de escolha é comum no mundo das finanças corporativas, principalmente no início de carreira ou durante períodos de expansão intensa. O importante é saber equilibrar performance e saúde no longo prazo, algo que os profissionais de finanças também precisam aplicar na gestão dos próprios recursos.

Um conselho prático para quem quer crescer

O conselho final de Jim Cramer é simples, mas poderoso: reprograme seu despertador para tocar 15 minutos mais cedo a cada semana.

Para ele, a diferença entre o sucesso mediano e o destaque está em como você organiza suas primeiras horas do dia. Em um setor onde informação, velocidade e tomada de decisão são cruciais, estar à frente no tempo significa estar à frente nos resultados.

A rotina de Cramer pode não ser para todos, mas sua disciplina oferece uma lição clara: quem controla o próprio tempo, controla o ritmo do mercado.

