Os compromissos da Sylvamo com o futuro do papel

União das palavras “silva” (floresta, em latim), e “amo”, a Sylvamo – detentora das marcas Chamex, Chamequinho e Chambril – deu um passo importante no final do ano passado, quando se tornou uma empresa independente de capital aberto. A mudança aconteceu em outubro, depois que a International Paper desmembrou seu negócio global de papel.

Para comemorar a nova fase, a Sylvamo realizou eventos na sua sede global em Memphis, Tennessee, nos Estados Unidos, e em todas as fábricas da empresa pelo mundo.

Os líderes da companhia também tocaram o simbólico sino de abertura das negociações na Bolsa de Valores de Nova York para comemorar o marco e apresentar a missão da companhia de ser a “Empresa de Papel do Mundo”.

A empresa acredita no compromisso do papel para educar, comunicar e entreter. Como uma companhia independente, a Sylvamo tem flexibilidade estratégica, liderança e equipes fortes, as melhores fábricas da categoria em regiões atraentes e marcas globais icônicas para criar valor de longo prazo para nossos profissionais, clientes e acionistas.

Michel Ribiéras, presidente e CEO da Sylvamo

Compromisso com a sustentabilidade

Há mais de 60 anos no Brasil, a Sylvamo tem o compromisso global de atuar de forma sustentável. Para isso, a empresa mantém, no Brasil, 75.000 hectares de florestas plantadas de eucalipto e 25.000 hectares de florestas nativas para conservação ambiental em 30 diferentes municípios.

As fábricas, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, empregam mais de 3.000 profissionais e produzem mais de 1 milhão de toneladas de papel por ano.

Metade desse volume é vendida no Brasil e a outra metade é exportada para toda a América Latina e outros 60 países. Só para ter uma ideia do volume de produção, a Sylvamo é a terceira maior exportadora de contêineres do porto de Santos.

Atuação internacional

Além de importante exportadora, a empresa também opera na Europa e na América do Norte, e possui escritório de vendas na Ásia. São mais de 7.000 profissionais nas sete fábricas, produzindo quase 3 milhões de toneladas de papel e 600.000 de celulose por ano.

“Temos excelentes equipes comerciais e operacionais, ativos de baixo custo e marcas icônicas em todas as regiões, o que nos permite competir globalmente”, afirma Rodrigo Davoli, presidente da Sylvamo Brasil e vice-presidente sênior para América Latina.

Davoli explica que um dos principais objetivos da empresa é produzir papel de maneira responsável e sustentável, assumindo um compromisso de longo prazo com o ecossistema no qual atua, o que inclui florestas, comunidades e todos que dependem de seu papel.

Como prova desse compromisso, a empresa conquistou diversas certificações reconhecidas pelo mercado que sinalizam o respeito e senso de responsabilidade da empresa com a natureza, entre elas estão: Cerflor, FSC, ISO 14001, Ecolabel Flower (LAN), Selo Verde (TL), ISO 45001 (TL).

Um futuro melhor para o planeta

Esse comprometimento da Sylvamo com a natureza é realmente de longo prazo. Recentemente, a empresa apresentou suas metas para 2030, motivadas pela construção de um futuro melhor para as pessoas e para o planeta. Os três objetivos são:

Garantir ecossistemas florestais saudáveis ​​e produtivos;

Proteger e melhorar a vida de seus funcionários e apoiar suas comunidades;

Melhorar seu impacto climático e sua gestão de recursos naturais.

Cada uma das metas inclui dois ou três objetivos específicos que irão impactar positivamente o meio ambiente. Confira algumas delas e conheça também outras ações que já são realizadas pela Sylvamo.

Diversidade e inclusão

Além de prezar pela excelência tanto comercial como operacional e disciplina financeira, a Sylvamo se empenha em promover uma cultura inclusiva e diversificada.

O programa de Diversidade e Inclusão da empresa se concentra em cinco categorias: étnico-racial, diversidade na liderança, mulheres na operação, PCDs e LGBTI+.

A ideia é que todos os indivíduos se sintam acolhidos, incluídos e valorizados. E que possam se desenvolver e escrever, assim como a Sylvamo, um novo capítulo em sua vida.