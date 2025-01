Um fluxo de caixa positivo demonstra que o negócio está gerando mais recursos do que consome, enquanto um fluxo negativo pode indicar a necessidade de ajustes operacionais ou estratégicos. Para uma análise eficaz, é aconselhável segmentar as entradas e saídas em operacionais, de investimento e de financiamento.

Valor vitalício do cliente (LTV): maximizando o retorno

O valor vitalício do cliente (LTV; sigla em inglês de "lifetime value") projeta o total de lucro gerado por um cliente ao longo de sua relação com a empresa. Um LTV elevado indica clientes fiéis e de alto valor, enquanto um LTV baixo sugere que a empresa pode não estar maximizando as oportunidades de receita por cliente.

Comparar o LTV com o CAC é uma prática comum. Empresas saudáveis apresentam um LTV significativamente maior que o CAC, mostrando que os clientes trazem retorno positivo em relação ao custo de aquisição.