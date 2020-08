Os carros que mais cresceram em vendas na pandemia — SUVs dominam

A indústria automotiva continua contabilizando os prejuízos da pandemia do novo coronavírus. No auge da quarentena, os emplacamentos recuaram 90% no país. Mas alguns modelos se destacaram ao longo dos últimos meses. Dos carros que mais cresceram em vendas, quase todos são SUVs.

Segundo levantamento da consultoria especializada Bright Consulting, realizado a pedido da EXAME, os utilitários esportivos continuam atraindo os consumidores para as concessionárias (ou lojas virtuais, mais recentemente).

Renovações de SUVs já existentes – o chamado facelift – e modelos totalmente novos contribuem para aquecer o segmento, que em julho ultrapassou os hatchs em participação nas vendas totais do mercado brasileiro pela primeira vez.

O levantamento da Bright Consulting contempla os 30 modelos mais vendidos do país no acumulado do ano.

Confira os carros que mais cresceram em vendas na pandemia:

Abril

A nova versão do SUV Tracker, da Chevrolet, foi lançada em março e rapidamente subiu no ranking do segmento. Com isso, as vendas em abril mais do que dobraram sobre o mês anterior.

Maio

O SUV Creta, da Hyundai, teve o melhor desempenho de maio, com 68% de crescimento sobre abril, com grande destaque para as vendas diretas (a frotistas).

Junho

Desde o seu lançamento, no ano passado, o T-Cross, da Volkswagen, não para de crescer. Em junho, as vendas avançaram 150% sobre o mês anterior, segundo a Bright. Em julho, o modelo assumiu a liderança do mercado total, desbancando a hegemonia de mais de quatro anos do Onix, da Chevrolet. No acumulado do ano, porém, o hatch da GM continua na liderança.

Julho

O sedã Ka, da Ford, é o único modelo a figurar entre os que mais cresceram na pandemia sem o título de SUV. Segundo a Bright, as vendas a frotistas também contribuíram para o bom desempenho do sedã de entrada.