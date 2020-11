Quem são os bilionários e CEOs que apoiam Donald Trump e Joe Biden

As eleições nos Estados Unidos estão reta final, e a disputa entre o candidato republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden está acirrada. O pleito promete ser um dos mais disputados e controversos da história recente.

Mas e os empresários, executivos e bilionários? Qual dos dois candidatos eles preferem? Historicamente, o empresariado costuma apoiar candidatos republicanos. Uma pesquisa publicada no ano passado pelo National Bureau of Economic Research mostrou que 57,7% dos CEOs de grandes empresas faziam doações para o Partido Republicano, enquanto apenas 18,6% doavam para o Partido Democrata.

No entanto, esta promete ser a eleição mais controversa da história recente, e com isso a disputa está mais acirrada também entre os empresários. Veja a seguir quem são os bilionários, empresários e CEOs que apoiam cada um dos candidatos a presidente dos Estados Unidos:

Apoiadores de Joe Biden

O democrata Joe Biden tem entre seus apoiadores principalmente nomes ligados às grandes empresas de tecnologia baseadas no Vale do Silício, como Netflix, Facebook, Twitter e eBay, de acordo com compilação feita pelo Yahoo! Finance.

Dentre eles estão Reed Hastings, fundador e CEO da Netflix, Dustin Moskovitz, co-fundador do Facebook, Jeff Skoll, ex-presidente do site de compras eBay e Evan Williams, co-fundador do Twitter. As esposas de fundadores também aparecem em peso. Estão na lista Michelle Yee, mulher do fundador do Linkedin, Reid Hoffman, Nicole Systrom, mulher de Kevin Systrom, co-fundador do Instagram, e Nicole Shanahan, mulher de Sergey Brin, co-fundador do Google.

Aparecem também dentre os doadores da campanha de Biden nomes mais conhecidos do metiê progressista norte-americano, como o do bilionário investidor George Soros, historicamente odiado pela direita, a empresária bilionária Penny Pritzker, que foi secretária do comércio dos Estados Unidos entre 2013 e 2017, na administração Obama, e o cineasta Steven Spielberg.

James Murdoch, filho do bilionário de mídia, Rupert Murdoch, também contribuiu com os democratas, assim como Gary and Laura Lauder, da família fundadora da marca de cosméticos Estée Lauder, e Jacqueline Mars, herdeira da marca de doces Mars.

Apoiadores de Donald Trump

Já o candidato republicano Donald Trump conta com o apoio de Stephen Schwarzman, empresário e investidor, CEO da empresa de private equity Blackstone Group, de Timothy Mellon, empresário e herdeiro da família Mellon, que atua no setor financeiro, e do magnata do setor imobiliário e jogador de polo Geoffrey Palmer.

O candidato também conta com o apoio do bilionário Isaac Perlmutter, ex-CEO da empresa de entretenimento Marvel, e do CEO da empresa de tecnologia Oracle, Safra Catz, segundo a Reuters.

O bilionário Charles Schwab, fundador da corretora Charles Schwab Corporation também apoia o republicano, assim como Paul Singer, investidor ativista, conhecido como um dos principais apoiadores do Partido Republicano. Trump conta ainda com o apoio de Jeffrey Sprecher, presidente do conselho de administração da NYSE, a bolsa de valores de Nova York, e de Robert Wood Johnson IV, herdeiro da fortuna da Johnson & Johnson, de acordo com a Forbes e a NPR.