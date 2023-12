Os bastidores de uma aceleradora de franquias

Dentro do empreendedorismo, o franchising foi um dos mercados que trouxe o conceito para a expansão de negócios, os termos incubadora e aceleradora conhecido antes apenas dentro do ecossistema de startups, passou a ganhar notoriedade devido ao seu poder de impulsionar o crescimento de redes através de conhecimento, orientação e oportunidades estratégicas.

A aceleração consiste em uma metodologia de alta performance de expandir negócios com alto potencial empreendedor. O processo de aceleração, não se trata apenas de número de unidades, mas de um ecossistema que envolve melhorias que vão desde os processos administrativos, mentorias, treinamentos e uma rede de relacionamento profissional envolvida com o setor.

O processo de aceleração

O primeiro passo para acelerar, é a seleção da marca, onde é possível enxergar sua inovação, modelo de negócio, potencial de escalabilidade.

O segundo ponto, é que o empresário precisa estar preparado para o crescimento exponencial, além de ser um empreendedor de alto impacto, é necessário que tenha grande capacidade de execução e o planejamento estratégico definido, para isso, é preciso uma formatação, que consiste em:

análise financeira;

habilidade financeira da franqueadora e franqueado;

COF que é a circular de oferta da franquia;

análise de logística;

desenvolvimento de fornecedores a nível Brasil;

estudo tributário fiscal e contábil;

ponto comercial, geomarketing e implantação de unidades;

Após esse processo, com um time estratégico, a consultoria se une para otimizar operações e fortalecer a marca. De modo que ela alcance o destaque dentro da sua área de atuação.

O papel da mentoria

A mentoria é fundamental, através dela que se separa quais são os principais pontos de atenção ao crescimento, destacando as características fortes e as fracas. Com ela é possível traçar um planejamento estratégico mais assertivo, pois você já reconhece os possíveis problemas no meio do caminho.

Na prática, é o que exemplificamos, a gestão de uma rede com 30 ou 50 unidades é diferente de quando atingir o número de 100 unidades, são outros pontos a serem avaliados. É a mentoria que vai mitigar os riscos e acima de tudo potencializar os pontos fortes no processo de crescimento.

Desafios

Entre os desafios encontrados, vale destacar a importância do empreendedor que está por trás, se está realmente preparado para esse processo de crescimento tecnicamente e psicologicamente.

Então, o primeiro ponto de atenção é avaliar essa preparação técnica comportamental.

O segundo, é se essa marca tem todas as ferramentas de comunicação com rede de automação e de conferências dos processos, ferramentas para análise de informações. Isso é importante, porque se não é implantado no início, e decide implantar com o processo já em andamento, pode até ser fácil para novas franquias, mas para as antigas há um desafio, justamente em lidar com o novo, pois pode se criar uma objeção e alegação que sempre foi feito dessa maneira e querem manter.

Um ponto importante e que merece atenção, é que os métodos para acelerar um negócio estão atrelados ao curto prazo e à sustentabilidade, pois a vantagem é crescer acima da média de forma rápida, mas com segurança.

Vale ressaltar também, sobre o nível de tecnologia e automação que a Inteligência Artificial pode proporcionar aos negócios, o empreendedor tem o desafio de andar com essa velocidade de crescimento para não perder oportunidades. Essa nova era irá revolucionar os negócios, o player que entender que é necessário uma área interna de Inteligência Artificial conseguirá tomar decisões inteligentes baseadas em fatos e dados.

O ecossistema de alto impacto

Com uma metodologia comercial assertiva é utilizado métodos ágeis, inteligência artificial, tecnologia de vendas, persuasão e gatilhos de como fazer as marcas crescerem com um planejamento estratégico.

O ponto principal, é ter a frente dessa marca que ganhará novos sócios, empresários que tenham noção em planejamento estratégico e execução, para isso é analisado todo o seu histórico e:

conhecimento técnico no que está fazendo;

negócio já opera no modelo de franquias há pelo menos dois anos e se tem ao menos 20 unidades;

demonstrações financeiras para comprovar que o negócio é rentável para toda a cadeia;

histórico de quem formatou o negócio, para certificar que se tenha todos os manuais de operação, implantação e gestão;

ferramentas necessárias para fazer a transferência de know-how, uma plataforma de comunicação e de EAD para ensino do franqueado;

Quando essa marca estiver pronta para crescer, o que não quer dizer que ela precisa ser grande, o ecossistema entra com todo o planejamento de expansão e crescimento da marca a nível Brasil.

Sucesso e impacto

O sucesso do processo de aceleração se mede de duas maneira, o primeiro é o impacto na franqueadora, se ela cresceu em número de unidades e performando, se esse crescimento foi de unidades implantadas e se ela cresceu em número de faturamento sell-out, se houve crescimento em rentabilidade e valuation de mercado, essas são métricas que trarão a certeza que foi construída uma rede de valor.

O segundo ponto, é a análise de critérios de sucesso da franquia, que são o NPS, nível de satisfação que a marca tem com a rede, se o franqueado está ganhando dinheiro, se está conseguindo ter um bom atendimento para o consumidor final.

