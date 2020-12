Os 5 carros que disputam o pódio do mercado brasileiro em 2020

No último mês do ano, a liderança do Onix, da General Motors — em suas versões hatch e sedã — torna-se cada vez mais visível. No entanto, a disputa pelo pódio continua acirrada entre as montadoras.

A maior novidade entre os modelos que brigam para subir à liderança junto ao Onix é o T-Cross, da Volkswagen. O SUV foi lançado em meados de maio de 2019 e rapidamente cresceu, inclusive liderando o mercado total no mês de julho deste ano.

O compacto HB20, da Hyundai, também abriu uma vantagem considerável em relação ao Ka, da Ford, que no ano passado foi vice-líder em vendas.

O Gol, da Volkswagen, liderou o mercado brasileiro por 27 anos, mas recentemente havia perdido espaço para compactos da concorrência. Neste ano, o hatch ganhou força e está disputando a quarta posição entre os mais vendidos.

O Argo, da Fiat, ganhou espaço no mercado em 2020. Subiu alguns degraus e também está com as vendas próximas ao Ka.

O modelo que perdeu posições e dificilmente deve voltar à disputa é o compacto de entrada Kwid, da Renault, que hoje é o décimo mais vendido do país.

O mercado brasileiro encerrou 2019 com o seguinte ranking:

1º Chevrolet Onix (241.214)

2º Ford Ka (104.331)

3º Hyundai HB20 (101.590)

4º Renault Kwid (85.117)

5º Volkswagen Gol (81.285)

Confira os carros mais vendidos até novembro:

1º Chevrolet Onix (118.785)

2º Hyundai HB20 (76.117)

3º Chevrolet Onix Plus (70.477)

4º Volkswagen Gol (63.171)

5º Ford Ka (59.425)

6º Fiat Argo (57.526)

7º Volkswagen T-Cross (52.686)