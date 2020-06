Os 10 melhores bancos do Brasil segundo os clientes; Nubank em 1º

O banco digital Nubank ficou em primeiro lugar no ranking de melhores bancos do Brasil na opinião dos clientes. A lista faz parte do ranking global de melhores bancos da revista Forbes, divulgada ontem.

A lista é feita com base em uma pesquisa realizada pela Forbes em parceria com a empresa de estatísticas Statista. Mais de 40 mil pessoas em 23 países avaliaram os bancos com base critérios em como confiança, atendimento ao cliente, serviços digitais, consultoria financeira e satisfação geral.

A revista destaca que, em 2019, o Nubank foi de 6 milhões para 20 milhões de clientes e agora é avaliado em 10 bilhões de dólares.

Além do Nubank, figuram na lista outros bancos digitais brasileiros, como Banco Inter e Neon. No ranking dos Estados Unidos, bancos digitais como Discover e Capital One ficaram à frente de nomes como JP Morgan e Citigroup.

Veja o ranking das instituições brasileiras elaborado pela Forbes:

1 – Nubank

2 – Banco Inter

3 – Neon

4 – Pagbank

5 – Next

6 – Itaú Unibanco

7 – Caixa

8 – Banco Original

9 – Santander

10 – Bradesco