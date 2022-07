Os dez carros mais vendidos no Brasil em junho de 2022; veja ranking

O mercado brasileiro de automóveis registrou a venda de 133.587 unidades em junho, queda de 4,2% em relação a maio, segundo dados da Fenabrave.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta é de 0,22%. No acumulado do ano, a redução é de 15,04% com 683.173 unidades vendidas.

Entre as montadoras, a GM é a mais vendida (14,91%), seguida da Fiat (14,49%), Volkswagen (13,25%), Hyundai (13,15%) e Toyota (10,11%).

A Fenabrave também divulga mensalmente a lista de carros mais vendidos no Brasil. Confira:

Ranking dos dez carros mais vendidos

1º VW/Gol - 9.435 unidades

2º Hyundai/HB20 - 7.938 unidades

3º VW/T Cross - 6.309 unidades

4º Jepp/Compass - 6.104 unidades

5º Fiat/Cronos - 6.047 unidades

6º Hyundai/Creta - 5.924 unidades

7º GM/Tracker - 5.312 unidades

8º Renault/Kwid - 5.043 unidades

9º Fiat/Pulse - 4.839 unidades

10º Fiat/Mobi - 4.725 unidades

