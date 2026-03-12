ORRAM e Crescera lançam fundo de R$ 150 milhões para crédito em consórcios

O mercado de crédito estruturado tem atraído novas iniciativas de gestoras que buscam financiar operações fora do crédito tradicional, especialmente para empresas de médio porte.

Nesse contexto, as gestoras ORRAM Gestão de Recursos e Crescera Capital firmaram uma parceria para desenvolver produtos de crédito estruturado.

O primeiro veículo conjunto é o BC Consórcio II FIDC, fundo dedicado ao mercado de consórcios que deve alcançar 150 milhões de reais em captação nos próximos 12 meses.

A iniciativa marca a aproximação entre as duas casas e abre caminho para novos fundos voltados a empresas da base de investimentos da Crescera.

“O BC Consórcio II FIDC oficializa a entrada da ORRAM no mercado de consórcios e o início da nossa parceria com a Crescera. Este é o nosso primeiro fundo juntos e o nosso objetivo é construir projetos semelhantes para outras investidas da Crescera”, afirma Leandro Andrade, CEO da ORRAM.

O fundo será direcionado a investidores profissionais e terá prazo de 84 meses, com carência inicial de 12 meses.

Como funciona o fundo de consórcios

O primeiro fundo da parceria terá como base operações ligadas à plataforma BomConsórcio, empresa investida pelos fundos da Crescera Capital.

Criada em 2014, a companhia atua na negociação de cotas de consórcio ativas, canceladas ou inadimplentes. A operação ocorre por meio de uma plataforma digital que conecta consorciados, administradoras e investidores.

Quando um consorciado decide vender sua cota, ele realiza uma simulação na plataforma para saber o valor possível da operação. Depois da aprovação, o fundo antecipa o pagamento e passa a ser o titular da cota.

“O fundo irá antecipar os recebíveis referentes à aquisição de cotas ativas ou canceladas de consorciados de todas as administradoras parceiras do BomConsórcio”, afirma Andrade.

Segundo a empresa, a plataforma já negociou mais de 140 mil cotas, que correspondem a cerca de 2 bilhões de reais em direitos creditórios.

A aposta no mercado de consórcios

O lançamento do fundo ocorre em um momento de crescimento do setor.

Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) mostram que o número de participantes ativos chegou a 12,09 milhões, um aumento de 10,6% em relação ao ano anterior.

Os créditos comercializados no período somaram 313,72 bilhões de reais, enquanto os créditos concedidos aos consorciados contemplados alcançaram 80,5 bilhões de reais.

Segundo Jorge Freire, CEO do BomConsórcio, o novo fundo amplia a capacidade de financiamento das operações.

“A criação do BC Consórcio II FIDC reforça nossa estratégia de ampliar o acesso à liquidez para consorciados em todo o Brasil, com ainda mais previsibilidade e escala”, afirma.

A estratégia da parceria

A relação entre as gestoras começou a partir da proximidade entre a Crescera Capital e o Grupo OSHER, grupo que controla a ORRAM.

A OSHER atua com investimentos diretos e coinvestimentos em empresas e possui mais de 120 ativos investidos no Brasil e no exterior.

“Já atuamos com a Crescera Capital em algumas empresas e acreditamos que a aproximação com a ORRAM irá proporcionar oportunidades para as duas casas”, afirma Marco Rennó, fundador e CEO do Grupo OSHER.

Para a Crescera, a parceria representa uma forma de ampliar a atuação no segmento de crédito estruturado.

“Vamos avançar em projetos que envolvam crédito estruturado e a parceria com a ORRAM é estratégica por se tratar de um parceiro que já conta com infraestrutura e tecnologia no segmento de crédito”, afirma Raphael Galhardo, sócio da Crescera Capital.

Quem é a ORRAM

A ORRAM é uma gestora especializada na estruturação e gestão de FIDCs, fundos de investimento em direitos creditórios, veículos usados para financiar operações de crédito baseadas em recebíveis.

Fundada em 2021 e com sede em São Paulo, a empresa possui mais de 50 fundos em seu portfólio e cerca de 8,2 bilhões de reais sob gestão.

Os fundos incluem diferentes formatos de carteiras, como estruturas multicedentes, multissacados, monocedentes e monossacados.

A gestora atua desde a originação dos ativos até a estruturação e gestão das carteiras.

Segundo a empresa, os FIDCs têm ganhado espaço no mercado de crédito brasileiro. Hoje esses fundos somam mais de 730 bilhões de reais em patrimônio líquido.

Quem é a Crescera

A Crescera Capital é uma gestora de investimentos alternativos focada em private equity e venture capital, modelos em que o fundo investe diretamente em empresas.

Fundada em 2008, a empresa possui mais de 4 bilhões de reais sob gestão e investe em companhias de diferentes setores no Brasil.

Entre os negócios da carteira está o BomConsórcio, plataforma que originou a operação do primeiro fundo criado em parceria com a ORRAM.

Próximos projetos

As duas gestoras afirmam que o fundo de consórcios é apenas o primeiro passo da parceria.

A intenção é estruturar novos veículos de crédito ligados a empresas da carteira da Crescera e a outros setores em que exista geração de recebíveis.

Segundo Galhardo, a expectativa é ampliar o número de projetos conjuntos nos próximos anos.

“O BC Consórcio II FIDC é o primeiro de vários projetos que esperamos construir em conjunto”, afirma.

