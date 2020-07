Confira os 5 carros mais baratos do mercado brasileiro em 2020

A pandemia gerou impactos negativos em toda a economia, mas as vendas de automóveis vêm se recuperando gradualmente. Em junho, os emplacamentos mais do que dobraram em relação a maio, um sinal de que existe uma demanda reprimida – ainda que restrita.

No mercado brasileiro, houve uma oscilação considerável de preços durante a pandemia, mas os modelos de entrada – conhecidos como carros populares – se mantêm entre os mais baratos do país.

Segundo levantamento da consultoria automotiva Jato Dymamics, os modelos mais acessíveis geralmente não oferecem itens como ar-condicionado e vidros elétricos de série, mas isso pode variar dependendo da versão.

Confira os 5 carros mais baratos do Brasil:

Renault Kwid

A versão 1.0 Life do Kwid sai por 34.990 reais. Sem vidros elétricos nem ar-condicionado, o modelo é o mais básico possível. O famoso “carro pelado”. A potência é de cerca de 70 cv com seu motor de três cilindros.

Fiat Mobi

A versão mais básica do compacto Mobi, a Easy, está disponível a partir de 35.990 reais. Vidros e travas elétricas são opcionais e custam cerca de 2.200 a mais. Se o cliente quiser ar-condicionado, terá que comprar uma versão mais cara do modelo, pois no Mobi Easy não há essa alternativa nem como opcional.

Lifan 530

Pouco conhecido, o modelo da marca chinesa promete espaço e conforto de um sedã por preço de hatch compacto: sai por 43.990 reais. O motor é 1.5 – único nessa faixa de preço -, mas a gasolina. O acabamento interno e o desempenho são itens a conferir, mas o pacote é atraente: tem ar-condicionado, trio elétrico, direção e banco do motorista com regulagem de altura, entre outros.

Fiat Uno

Um dos carros mais antigos do Brasil, o Uno passou por uma revolução há pouco mais de dez anos e continua entre os mais baratos do mercado. Sai a partir de 44.990 reais e oferece motor 1.0, com ar-condicionado de série.

Hyundai HB20

Na versão de entrada, motor 1.0 Sense, o HB20 custa 47.990 reais. Vem com ar-condicionado de série, direção elétrica, travas e vidros elétricos dianteiros. Como diferenciais, oferece itens como computador de bordo e banco do motorista com regulagem de altura.