Oportunidade inédita: curso virtual e gratuito ensina a aplicar inteligência artificial nos negócios

Começa, nesta segunda-feira, 22 de maio, o minicurso Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios. Promovido pela EXAME Academy, o braço educacional da EXAME, o conteúdo é gratuito e será distribuído ao longo de quatro encontros virtuais.

Com as últimas vagas disponíveis, o treinamento é voltado para empresários, CEOs e líderes corporativos e tem o objetivo de aprofundar as discussões sobre os impactos e benefícios do uso da inteligência artificial no mercado. E deve mostrar, na prática, como aplicar a tecnologia aos negócios.

A inauguração do curso acontece em um momento de aparente virada de chave para o mercado de trabalho, onde os impactos da aplicação da IA já são evidentes – mas as empresas ainda patinam para conhecer e dominar as ferramentas que surgem (e evoluem) em velocidade cada vez mais rápida

Um estudo recente do Boston Consulting Group (BCG) em parceria com MIT Sloan Management Review (MIT SMR) mostrou, por exemplo, que mais da metade (55%) das empresas globais registraram aumento de lucro após a implementação de soluções baseadas em IA.

Veja outros dados trazidos pela pesquisa:

71% das empresas latino-americanas relataram melhora em seus processos de decisão

63% disseram que o trabalho se tornou mais eficiente

69% dos executivos afirmaram se sentir mais preparados para enfrentar a concorrência

Outra pesquisa, divulgada pela Universidade de Stanford, revelou que a implementação de IA nas empresas resultou em um aumento médio de 14% na produtividade dos trabalhadores. Isso se deve à capacidade da IA de automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, liberando os profissionais para se concentrarem em atividades de maior valor agregado.

Com processos mais eficientes e menos erros, as empresas podem economizar tempo e recursos, impulsionando sua competitividade no mercado.

