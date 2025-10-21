OPINIÃO: O que o Nobel de Economia explicou, SC já vive: inovação como motor de crescimento

Diego Brites Ramos, presidente da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE)

O anúncio do Prêmio Nobel de Economia de 2025 não poderia ser mais simbólico para quem vive e constrói ecossistemas de inovação.

Ao reconhecer Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, a Academia Sueca deu luz ao papel da inovação como motor central do crescimento econômico. Suas teses explicam de forma científica o que sentimos na prática em Santa Catarina: quando a sociedade valoriza o conhecimento, aceita a mudança e garante espaço para a destruição criativa, a inovação deixa de ser exceção e passa a ser regra.

Mokyr mostrou que a inovação só se sustenta quando não se limita a “funcionar”, mas se apoia em explicações científicas que abrem caminho para novas melhorias.

Já Aghion e Howitt demonstraram, com seu modelo da destruição criativa, que o crescimento nasce da entrada constante de novos produtos e empresas, que substituem as antigas e obrigam os mercados a se reinventarem. É um ciclo de renovação contínua: a inovação gera prosperidade, mas também cria conflitos que só se transformam em crescimento se a sociedade estiver disposta a acolher a mudança.

É exatamente isso que Santa Catarina vem construindo ao longo das últimas décadas. Não por acaso, Florianópolis é hoje reconhecida em lei como a Capital Nacional das Startups.

Terreno fértil para ideias

A cultura de valorização da ciência e do empreendedorismo se tornou parte do nosso cotidiano, criando um terreno fértil para que novas ideias floresçam. Essa abertura cultural e institucional é o que Mokyr descreve como pré-condição para que a inovação se torne um processo autogerado.

Nosso estado também montou estruturas sólidas de difusão do conhecimento. Reconhecida entre as melhores do mundo, a incubadora MIDITEC, mantida pela ACATE em parceria com o Sebrae/SC, é um exemplo de como transformamos boas ideias em negócios viáveis, conectando empreendedores a especialistas e mercados.

Sem falar na Rede MIDIHUB, que hoje integra uma dezena de programas de incubação de diferentes regiões do estado e implementa a metodologia premiada do MIDITEC. Isso reflete a tese de Mokyr de que o conhecimento precisa circular e se tornar útil, para que o ciclo de inovação nunca se esgote.

O resultado aparece em números concretos. Florianópolis tem até dez vezes mais startups per capita do que São Paulo, abriga mais de seis mil empresas de tecnologia e gera dezenas de milhares de empregos qualificados.

A tecnologia já responde por 25% da economia da capital, mostrando que a inovação deixou de ser periférica e passou a ser a base do crescimento, como previam os modelos de crescimento endógeno.

Destruição criativa

Esse dinamismo se traduz também em casos emblemáticos de destruição criativa. O exit da RD Station para a TOTVS mostrou como o capital e o talento liberados em uma operação bilionária voltam para o ecossistema em forma de novos empreendedores e investidores.

Grandes empresas locais como Intelbras, Softplan e Senior não se fecham em seus mercados, mas investem em startups e ajudam a impulsionar a próxima geração de inovadores. É a destruição criativa acontecendo de forma virtuosa, e não bloqueada.

Com mais de 100 mil empregos ativos em tecnologia, Santa Catarina já vive o efeito multiplicador descrito pelos premiados: inovação gera trabalho qualificado, atrai talentos e amplia o capital humano da região.

Programas de fomento e inovação aberta, como o LinkLab e BRDE Labs SC, conectam startups a grandes empresas e garantem que novas ideias tenham espaço para serem testadas e escaladas. Tudo isso reforça a visão de que crescemos porque escolhemos apostar na inovação como motor da economia.

O reconhecimento dado pelo Nobel em 2025 confirma que a experiência catarinense não é um acaso, mas a expressão prática de teorias que explicam como países, estados e cidades podem prosperar. Nossa trajetória mostra que é possível criar um ciclo virtuoso de inovação mesmo longe dos grandes centros globais.

O futuro que enxergamos em Santa Catarina é o de ampliar esse modelo, consolidando-o como referência para outros estados brasileiros e para países que desejam construir economias mais abertas, competitivas e sustentáveis a partir da inovação.