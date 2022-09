Oncoclínica e Unimed Nacional firmam parceria para construção de Cancer Center em São Paulo

A Oncoclínicas do Brasil firmou uma parceria com a Unimed Nacional para a construção de um complexo hospitalar e centro integrado de tratamento ao câncer em São Paulo. O investimento previsto no Cancer Center São Paulo é de R$ 300 milhões.

A participação societária será de 75% para Oncoclínicas e de 25% para a Unimed Nacional que atuará como um dos investidores e parceiros comerciais. A Unimed Nacional tem cerca de 630 mil usuários no estado de São Paulo, sendo cerca de 50% na região metropolitana.

O modelo de joint ventura já foi adotado pela Oncoclínicas em cinco dos seis cancer centers em operação da empresa. No Rio e em Belo Horizonte, há parceria com as Unimeds locais, Unimed-Rio e Unimed-BH.

O lançamento do complexo em São Paulo faz parte da estratégia do grupo de avançar na implantação de hospitais especializados no tratamento do câncer nas cinco regiões do Brasil. A meta da Oncoclínicas é chegar a dez cancer centers no fim de 2023.

O Cancer Center São Paulo terá uma área total de aproximadamente 40 mil m², em região central da capital, ainda não informada pelos investidores. A previsão que a construção seja concluída em 36 meses.

Segundo comunicado feito pela Oncoclínicas, a unidade será de alta complexidade e um moderno parque de diagnóstico por imagem, anatomia patológica e genômica integradas, 350 leitos para internações e infusões, 20 salas para cirurgias de alta complexidade (incluindo cirurgias robóticas), ala dedicada a terapia celular, aceleradores lineares para radioterapia e cuidados continuados, além de especialidades complementares ao paciente oncológico como cardiologia, urologia, neurologia, entre outras.

Maior provedor de tratamento oncológico da América Latina, a Oncoclínicas tem 129 unidades entre clínicas de especialidades, diagnóstico e prevenção do câncer, centros ambulatoriais de tratamento infusional e radioterapia, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros de alta complexidade (cancer centers), estrategicamente localizados em 35 cidades brasileiras.

