OLX Brasil compra Altimus e quer ampliar presença no mercado de automóveis

A OLX Brasil, plataforma de compra e venda de itens novos e usados, anuncia nesta quarta-feira a aquisição da Altimus, empresa que oferece serviços digitais para gestão de concessionárias e revendedores, que vão desde controle de estoques, emissão de notas fiscais, CRM até o fornecimento de ferramentas para criar sites e e-mails profissionais.

A nova empresa, que passa a fazer parte do portfólio de produtos de autos da OLX Brasil, é de Blumenau, Santa Catarina, e foi criada em 2009 com foco em apoiar a profissionalização do mercado de veículos.

“Queremos consolidar ainda mais a OLX no setor de autos, porque temos um inventário de veículos muito grande e cerca de 30 mil clientes profissionais neste mercado. Com a compra da Altimus, esperamos estreitar relacionamentos com nossos clientes e oferecer soluções que melhorem a gestão de seus negócios”, afirma Regina Botter, diretora geral de autos e produtos da OLX Brasil.

O serviço oferecido pela Altimus é no modelo de Software as a Service (SaaS), onde o cliente pode pagar mensalmente por uma assinatura. Todo o serviço fica na nuvem, ou seja, não precisa ser instalado, porque o acesso é via internet.

“As soluções com SaaS estarão disponíveis aos clientes da OLX Brasil e serão integradas gradativamente à nossa plataforma. O software também poderá ajudar os lojistas a precificar seus veículos”, diz a diretora.

Quais são as expectativas com o mercado?

Com a Altimus, a OLX Brasil soma a quarta aquisição. O valor desse novo investimento não foi aberto, mas ao todo, a diretora afirma que nos últimos anos foram feitos investimentos próximos de 3 bilhões de reais em aquisições.

Quanto as expectativas do mercado, Botter diz que a empresa segue otimista:

“No primeiro trimestre de 2023, a receita da OLX Brasil e suas verticais somaram R$ 247 milhões, 8% superior em relação ao resultado do mesmo período de 2022. A margem Ebitda do primeiro trimestre da empresa foi 4x maior que a do mesmo período do ano anterior. Seguimos otimistas e com o foco em expansão dos negócios.”