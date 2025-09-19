Olive Garden aposta em porções menores e preços reduzidos para atrair clientes

O Olive Garden, rede de restaurantes controlada pela Darden Restaurants Inc., está testando pratos com porções menores e preços mais baixos em parte de seus estabelecimentos nos Estados Unidos. As informações são do MarketWatch.

A iniciativa busca tornar o cardápio mais acessível e atrair clientes, num cenário de consumo mais cauteloso. Atualmente, a seção de “porções mais leves” está disponível em cerca de 40% das unidades da rede, com sete pratos principais em versões reduzidas.

As refeições podem ser pedidas no jantar e ao longo do dia nos finais de semana. O formato inclui o acompanhamento tradicional do Olive Garden: pão de alho à vontade, além de sopa ou salada ilimitada.

Estratégia mira aumento de fluxo de clientes

Para o CEO da Darden, Rick Cardenas, a mudança amplia a faixa de preços oferecida no menu, sem substituir os pratos já existentes. Ele destacou que a resposta inicial do público tem sido positiva e que a estratégia pode se tornar um atrativo de longo prazo.

Os preços variam de acordo com o mercado. Em material divulgado pela empresa, um prato de Frango à Parmegiana com 630 calorias custa US$ 13,99, enquanto a versão tradicional, com 1.020 calorias, sai por US$ 20,79. Já o Fettucine Alfredo em porção menor, de 920 calorias, é vendido a US$ 12,99, contra US$ 16,79 na versão de 1.220 calorias.

Cardenas afirmou ainda que outras marcas do grupo, como LongHorn Steakhouse e Capital Grille, poderão adotar medidas semelhantes no futuro, mas, por enquanto, o foco permanece no Olive Garden.

Resultados e impacto no mercado

Apesar da novidade, a Darden reportou resultados abaixo das expectativas no primeiro trimestre deste ano. O lucro ajustado foi de US$ 1,97 por ação, frente à projeção de US$ 2 da FactSet.

As ações da companhia caíram 9,2% no pregão da última quarta-feira, 18, registrando a maior baixa desde março de 2022. Na quinta, as ações encerram a sessão com queda de 7,69%, cotadas a US$ 192,74.

A receita total, no entanto, cresceu 10,4%, alcançando US$ 3,04 bilhões, em linha com as projeções de analistas. As vendas em restaurantes comparáveis subiram 4,7%, com destaque para o Olive Garden, que registrou avanço de 5,9%.

A Darden revisou sua projeção anual e agora espera crescimento de 7,5% a 8,5% nas vendas totais, acima da estimativa anterior de até 8%. Já a previsão de alta nas vendas comparáveis foi ajustada para 2,5% a 3,5%.