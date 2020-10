Oktoberfest no Beto Carrero gera polêmica e empresário faz carta desabafo

O parque de diversões Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, levou a Oktoberfest para dentro de seus portões. A tradicional festa alemã regada a muita cerveja ocorre todos os anos em Blumenau, que fica a uma hora de carro do parque. É a maior Oktoberfest da América Latina. Este ano, contudo, o evento não será realizado na cidade por conta da pandemia do novo coronavírus.

O parque Beto Carrero decidiu fazer então um mês de outubro temático, com música, bebida e comida alemã. Chamou bandas típicas alemãs que costumam se apresentar na Oktoberfest de Blumenau para fazer shows no parque. As marcas de cerveja que costumam ter na Oktoberfest um momento importante de vendas também estão oferecendo suas bebidas no Beto Carrero. Para ofertar as comidas típicas alemãs aos visitantes, o Beto Carrero contratou um chef de cozinha.

Mas, a referência à tradicional festa alemã gerou polêmica. A secretaria de turismo de Blumenau se manifestou dizendo que o evento no parque não tem relação com a Oktoberfest. A administração do Beto Carrero chegou a procurar a secretaria para tratar do tema, mas as conversas não foram para frente.

Na segunda-feira, Alexandre Von Janke Murad, filho do Beto Carrero, publicou uma “carta desabafo” sobre as críticas recebidas. No texto, Murad fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos empresários do setor de entretenimento devido ao isolamento social, diz que não demitiu ninguém na pandemia e nega que o parque tenha intenção de substituir a festa de Blumenau.

“Hoje, estamos muito felizes de poder proporcionar o trabalho digno e sustento aos músicos, bandas e fornecedores que, infelizmente, esse ano não puderam estar presentes na Oktoberfest de Blumenau, pois com grande pesar não poderá acontecer (e isso não é culpa de ninguém). Quero que saibam que, assim como não abandonamos nossos colaboradores, não abandonaremos vocês”, escreveu o empresário.

“Nossa proposta para este mês de outubro é a temática germânica, por meio do tema Oktoberfest. Uma proposta tão simples: tematização, música ambiente ao vivo e gastronomia típica. Em nenhum momento tivemos a intenção de substituir a Oktoberfest de Blumenau”, completa.

A Oktoberfest do Beto Carrero tem quatro áreas com música onde mais de 15 bandas alemãs se apresentam durante o dia. O ingresso para o parque custa 65 reais e, no mês de outubro, inclui cinco vouchers para degustação de chope artesanal.

O parque afirma que tem seguido todas as medidas de segurança necessárias por conta da pandemia. O uso de máscaras é obrigatório e as mesas foram dispostas com 1,5 metro de distância. Há álcool em gel disponível para os clientes e nebulizador com água ozonizada. O parque está atuando com 50% da capacidade.