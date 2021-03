Oi reverte prejuízo e registra lucro de R$ 1,798 bilhão no 4º trimestre

A Oi, empresa em recuperação judicial, encerrou o quarto trimestre de 2020 com lucro líquido consolidado de 1,798 bilhão de reais, revertendo o prejuízo de 2,281 bilhões visto um ano antes. O lucro líquido atribuído aos acionistas controladores foi de 1,797 bilhão de reais no período, revertendo a marca negativa de 2,263 bilhões vistos entre outubro a dezembro de 2019.

A companhia fala que o resultado no trimestre foi impactado por um crédito de imposto de renda e contribuição social diferidos no valor de 3,468 bilhões de reais, resultando no lucro líquido do período. O resultado operacional antes do resultado financeiro e tributos (Ebit) foi negativo em 96 milhões, melhorando a marca de 405 milhões de reais negativos de um ano antes. Já o resultado financeiro foi negativo em 1,574 bilhão de reais, também reduzindo o número negativo de 2,158 bilhões do quarto trimestre de 2019.

O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da tele foi de 1,666 bilhão de reais no quarto trimestre, alta de 28,4% sobre o 1,298 bilhão visto um ano antes. A margem Ebitda ficou em 34,9%, incremento de 8,5 pontos porcentuais na comparação anual. O Ebitda de rotina, que retira itens não recorrentes, foi de 1,491 bilhão de reais, alta de 5,5% sobre 1,414 bilhão no mesmo período de 2019.

Em 2020, a Oi encerrou o ano com prejuízo líquido consolidado de 10,528 bilhões de reais, piorando a marca negativa de 9,095 bilhões de um ano antes. O prejuízo líquido atribuído aos acionistas controladores em 2020 foi de 10,531 bilhões de reais, ante 9 bilhões de um ano antes. O Ebitda de 2020 foi de 6,409 bilhões de reais, alta de 64,5% sobre a marca do ano anterior. A margem Ebitda em 2020 foi de 34,1%, alta de 14,8 pontos porcentuais. O Ebitda de rotina foi de 5,845 bilhões de reais, queda de 2,8% ante 2019.

A receita líquida total consolidada da Oi no quarto trimestre foi de 4,777 bilhões de reais, queda de 2,8% ante o resultado de um ano antes. No ano inteiro de 2020, a receita somou 18,776 bilhões, redução de 6,9% ante 2019. "A performance recente reflete a estratégia global de substituição dos serviços de cobre por fibra no segmento residencial, de migração de clientes pré-pago para pós-pago no segmento de mobilidade pessoal e de maior comercialização de serviços corporativos e atacado no B2B" diz a tele.

A Oi finalizou dezembro com uma dívida líquida de 21,797 bilhões de reais, alta de 36,9% sobre o mesmo período de 2019. No resultado do ano inteiro, o endividamento foi de 81,215 bilhões, alta de 52,3% ante o ano anterior. O caixa disponível da tele ao fim do quarto trimestre de 2020 foi de 4,554 bilhões de reais, alta de 98% na comparação anual. Em 2020, o caixa disponível somou 22,622 bilhões de reais, incremento de 40,9% sobre a marca de 2019.

Os custos e despesas operacionais de rotina, incluindo as operações internacionais, somaram 3,286 bilhões de reais no quarto trimestre, queda de 6,1% sobre o mesmo período de 2019. Em 2020, o indicador foi de 12,931 bilhões, queda de 8,4% sobre 2019. Os investimentos no quarto trimestre de 2020 foi de 1,736 bilhão de reais, queda de 12,8% na comparação sobre outubro a dezembro de 2019. No ano, os investimentos somaram 7,299 bilhões, queda de 6,9% ante o ano anterior.