Oficina Consultoria adquire participação da In Press e inaugura rede de comunicação corporativa

A Oficina Consultoria, agência de comunicação corporativa, anuncia a aquisição da totalidade das cotas da In Press na sociedade que mantinham em conjunto. Na prática, isso significa que a Oficina assume o controle total da operação e se prepara para acelerar sua expansão com um investimento robusto de R$ 10 milhões em três anos.

O movimento marca uma nova fase para a Oficina, com foco em inteligência artificial, expansão no setor privado e um modelo inédito de colaboração com 40 empresas do setor.

Em meio a um cenário de retração – o setor de comunicação corporativa encolheu 14,8% em 2023, segundo dados da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial – a Oficina opta por um caminho alternativo às fusões e aquisições tradicionais: uma rede baseada na economia da colaboração.

Segundo Patrícia Marins, sócia-fundadora da Oficina Consultoria, esse movimento aconteceu de forma “muito natural”, uma vez que a sociedade com a In Press aconteceu por 14 anos conforme a empresa se destacava no mercado. “Chegou a hora da nossa atuação ser independente e autoral”.

Rede de Reputação & Influência

Chamada de Rede de Reputação & Influência, a plataforma lançada reúne agências regionais, startups e organizações como Inteligov, Hexa Brasil, Fundação Dom Cabral e Forebrain.

O modelo é inspirado em formatos já consolidados no setor de tecnologia: comunidade com governança horizontal, atuação conjunta e uso intensivo de dados e inteligência artificial.

Liliane Pinheiro, CEO da Oficina, explica que essa iniciativa faz parte de um novo modelo de negócios conhecido como “economia da colaboração”. A rede cria uma comunidade local de serviços sob demanda. “A gente está trazendo empresas que já são fortes nos seus territórios regionais para garantir uma comunicação cada vez mais hiperlocal e ultraperssonalizada”.

Os participantes mantêm autonomia jurídica e operacional, sem exclusividade ou custos fixos. Trabalham de forma colaborativa em projetos com divisão de receitas e acesso a mentorias, treinamentos, ferramentas de inteligência e canais de mercado.

A expectativa é que a iniciativa gere até 20% mais oportunidades de negócios no primeiro ano.

Patrícia afirma que essa rede é um símbolo da ambidestria da Oficina para além do mercado da comunicação. “Além de agência de relações públicas, a empresa agora também foca em consultoria de negócios para construção de reputação e gestão de relacionamentos”.

Entre os primeiros projetos estão eventos como o Festival Curicaca — com foco na Nova Indústria Brasil — e ações preparatórias para a COP30, reiterando o compromisso da oficina com a sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Poder da comunicação

Com sede em Brasília, a Oficina foi eleita a melhor agência de comunicação corporativa do país pelo Top Mega Brasil. A empresa está ampliando sua presença nos grandes centros, especialmente São Paulo, e aposta na descentralização e no desenvolvimento de capital humano como estratégia de expansão.

A aquisição da participação da In Press também significa uma mudança na estrutura societária da empresa, em que Liliane Pinheiro e Natália Lima, que já faziam parte da diretoria-executiva, entram também como sócias.

Essa sociedade é uma marca registrada da Oficina. Fundada e liderada por mulheres, a empresa apresenta um quadro de colaboradores 84% feminino.

"Nós acreditamos na comunicação como ferramenta para transformar ambientes, incentivar a diversidade e formar líderes" Patrícia Marins, sócia fundadora da Oficina Consultoria

Ao assumir integralmente a operação antes compartilhada com a In Press, a Oficina fortalece sua autonomia e prepara o terreno para liderar um novo modelo de atuação na comunicação corporativa brasileira.