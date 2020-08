“Oficialmente, nada nos foi informado”, diz Novaes sobre substituto no BB

A dança das cadeiras no Banco do Brasil acontece a passos lentos. Rubem Novaes, presidente do banco, que recentemente anunciou que vai deixar o cargo, disse que “oficialmente, nada nos foi informado” sobre o seu substituto. “Alguns nomes estão surgindo, dependendo de quem for escolhido vai demorar mais ou menos para a posse. A minha experiência é que, enquanto não sai no Diário Oficial… às vezes, até depois do Diário Oficial muda”, afirmou Novaes, seguido de uma risada, em teleconferência com jornalistas na manhã desta quinta-feira, 6.

É bom lembrar que André Guilherme Brandão, presidente do HSBC, foi apontado como o sucessor de Novaes. “Meu compromisso é aguardar até que a definição do sucessor. Tem alguns passos a serem tomados até a pessoa assumir.”

Às vésperas de completar 75 anos, Novaes disse que tomou a decisão de passar o bastão de agosto, pois “estava na hora de ceder lugar para alguém mais jovem”. Ele citou os demais presidentes de bancos e o mais velho deles é Candido Bracher, com 61 anos, no Itaú. “Tem que saber a hora de parar. Eu achei que estava na hora para alguém mais jovem, alguém mais ligado à área digital. O banco tem se modernizado, mas acho que acrescentaria muito no futuro com open banking, PIX, fintechs e big techs.”

Segundo Novaes, o ministro da Economia, Paulo Guedes, gostaria que o executivo do BB continuasse no governo. “E eu também, mas não sabemos como seria a participação. O que posso afirmar é que estou voltando ao Rio de Janeiro, quero ficar perto da família, netos. De qualquer forma, vamos continuar juntos, o Paulo vai ter que continuar ouvindo os meus pitacos.”