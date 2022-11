Ofertas da Black Friday duram em média 2 minutos, mostra pesquisa

Se você se distraiu por alguns minutos nesta Black Friday, saiba que você perdeu uma promoção. Um levantamento realizado pelo Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, mostra que tempo médio de uma oferta foi de apenas dois minutos e onze segundos.

A pesquisa analisou as ofertas de 18h desta quinta-feria, 24, até 8h de hoje.

Se o tempo médio para decidir se compra ou não um produto foi bem apertado, as oportunidades de economizar foram bem altas. No período foram 1.537 ofertas aprovadas na plataforma e 1.271 bloqueadas ou duplicadas, quando o preço não configura uma promoção de verdade ou a oferta já está disponível no Promobit.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Ofertas

Até o momento, os maiores descontos foram na categoria de games, que teve 53% de redução no preço, com destaque para a subcategoria de Nintendo Switch com 67%. Confira o desempenho das demais categorias aqui.

Fabio Carneiro, CEO do Promobit, aponta que a Black Friday está sendo bem diferente da expectativa.

“Algumas categorias mais desejadas, como TVs, notebooks e smartphones, não tiveram descontos tão agressivos e decepcionaram um pouco os usuários do Promobit. Houve descontos, mas nada surreal ou fora da curva nesta quinta para sexta-feira", diz.

- Receba em primeira mão as principais notícias que movimentam o Brasil e o mundo. Aproveite a Black Friday EXAME!

Mesmo a categoria de games, Carneiro explica que os descontos não vieram dos jogos mais desejados ou consoles da nova geração. “Pelo que vimos, jogos indie, principalmente no Nintendo Switch tiveram descontos muito agressivos, o que fez com que a média distorcesse um pouco os números”.

Quem estava esperando por uma oferta de informática ficou bastante feliz na Black Friday, já que foram mais de 200 ofertas na categoria. Perfumes e beleza com 154 e eletrônicos áudio e vídeo com 123 fecham o top 3. Os produtos com mais promoções no período foram TV (78), Celular (76), Perfumes (67), Notebooks (43) e Nintendo Switch (39).

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

VEJA TAMBÉM:

Black Friday 2022: confira 90 produtos e serviços com até 80% de desconto

Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2022?

10 celulares com desconto na Black Friday 2022

5 modelos de Smart TV em oferta na Black Friday para ficar atento

Latam, Gol, Azul: onde encontrar passagem aérea com desconto na Black Friday 2022