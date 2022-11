Ofertas 11.11: saiba como aproveitar as promoções da Shopee na 'Black Friday chinesa'

A Shopee, plataforma de comércio criada em Singapura, decidiu antecipar a sua Black Friday, tradicional data de queima de estoque no varejo, e estender suas ofertas promocionais para o início do mês.

A partir desta sexta-feira, dia 11 de novembro, o marketplace terá novos benefícios para compradores, como frete grátis, cupons promocionais e descontos de até 50% em diversos produtos. A data foi escolhida em comemoração ao "Dia dos Solteiros", uma espécie de "Black Friday chinesa".

No dia, consumidores poderão aproveitar cupons de frete grátis extras, R$ 6 milhões em vouchers de desconto e produtos com até 50% de desconto. O cupom de frete grátis é aplicado em fretes de até R$ 20 e em pedidos com valor mínimo de R$29.

Já em 25.11, a Shopee oferecerá outros R$ 5 milhões em vouchers de descontos e cupons extras de frete grátis.

As campanhas de 11.11 e Black Friday devem ser as maiores do ano para a Shopee. Os esforços de divulgação também passam por grandes ações promocionais na data. Recentemente, a Shopee contratou a apresentadora Xuxa como sua garota-propaganda em comerciais veiculados na internet e TV aberta. Para a Black Friday, o marketplace terá também um time de 30 influenciadores apresentando os melhores produtos e indicações de descontos por categorias.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Black Friday da Shopee

Para a campanha, a Shopee também vai selecionar três consumidores para ganhar um ano de Shopee grátis, com cupons de R$ 500 por semana.

Para concorrer, é necessário adquirir, até 12 de novembro, os chamados "bilhetes da sorte" usando as moedas digitais da platafoma. Cada bilhete vale cinco moedas, conquistadas a partir das ações gamificadas, avaliações de produtos ou recompensas por outras compras na Shopee.

Os vencedores serão anunciados nos dias 12 e 19 de novembro.

O que é o 11.11?

O 11.11 é um evento comercial criado pelo Grupo Alibaba em 2009. A data coincide com o Dia dos Solteiros, tradição chinesa que é celebrada desde 1993 e incentiva as pessoas a comprarem presentes para si mesmas. Com o passar dos anos, o período ficou marcado como um dos principais dias para realizar compras online mundialmente.

Quais lojas participam do 11.11?

Apesar de o AliExpress ser o pioneiro no 11.11, outros marketplaces como Shopee e Shein aproveitam a data para ofertar preços mais atrativos e cupons de descontos para os consumidores.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

