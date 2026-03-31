OdontoCompany sai da SMZTO; fundador recompra controle total da companhia

A OdontoCompany passou por uma reorganização societária que altera o controle da companhia e redesenha a estrutura do grupo. O fundador, Paulo Zahr, recomprou a participação dos demais sócios e assume integralmente a gestão da rede.

Com a mudança, a OdontoCompany deixa de ter participação nas marcas Oral Sin e Orthodontic. As duas passam a integrar uma nova holding controlada pelo grupo SMZTO, em parceria com um fundo da L Catterton. No caso da Orthodontic, os sócios-fundadores seguem na operação, preservando a gestão original da rede.

Na prática, a operação separa marcas que antes estavam sob o mesmo guarda-chuva, criando estruturas independentes para cada frente do negócio. De um lado, a OdontoCompany passa a operar com comando centralizado no fundador. De outro, Oral Sin e Orthodontic ficam sob uma estrutura voltada à expansão com capital e governança.

A reorganização foi estruturada com foco no fortalecimento estratégico e no crescimento sustentável das marcas, com a intenção de direcionar investimentos de forma mais precisa e acelerar iniciativas em seus respectivos mercados.

O movimento ocorre em paralelo a um ajuste na operação. Segundo dados do ranking da Associação Brasileira de Franchising (ABF) de 2025, a OdontoCompany reduziu sua base de unidades de 1.577 para 1.153, uma queda de 26,9%. O grupo afirma manter o foco em expansão responsável e qualidade das operações em meio a esse reposicionamento.

A conclusão da transação ainda depende do cumprimento de condições precedentes e da aprovação do Cade, o que indica o porte da reorganização no setor de franquias odontológicas.

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