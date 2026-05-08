O veterano que quase perdeu tudo e faturou US$ 15 mi colocando a saúde mental como estratégia

No mercado de defesa e tecnologia federal dos EUA, a rotatividade de talentos é uma das maiores ameaças à continuidade dos contratos.

Em 2018, Fredy Pesante enfrentou o "vale da morte" do empreendedorismo: perdeu contratos vitais e viu sua equipe de 15 funcionários ser reduzida a um único homem — ele mesmo. O faturamento despencou para US$ 300 mil.

A reconstrução da E-Infosol não foi baseada apenas em tecnologia de nuvem, mas na aplicação rigorosa da disciplina militar somada a um benefício raramente visto com tanta força no setor privado: a priorização absoluta do bem-estar psicológico.

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A estratégia do "cuidado estruturado"

Ao reconstruir a empresa para o patamar atual de US$ 15 milhões, Pesante implementou uma governança de RH que desafia os padrões de Wall Street:

Métrica de Fidelidade: Enquanto o setor de TI sofre com o job hopping , a E-Infosol ostenta uma taxa de retenção de 96% . O segredo? Mais de 65% das contratações vêm de indicações internas. Funcionários trazem amigos e familiares, criando uma rede de confiança que reduz custos de recrutamento.

Benefícios de Alto Impacto: A empresa cobre 100% dos prêmios de seguro saúde e oferece um aporte de 4% no plano de previdência ( Safe Harbor Match ).

Flexibilidade Real: Modelos de trabalho de quatro dias por semana (4x10) e regime 100% remoto para áreas administrativas permitem que a equipe ajuste o trabalho à vida, e não o contrário.

A mudança de Cultura

O ponto de virada para tornar a saúde mental um pilar explícito ocorreu após a perda de um líder sênior para o transtorno de estresse pós-traumático (PTSD).

Como 45% da força de trabalho da empresa é composta por veteranos de guerra, Pesante entendeu que a saúde mental era o "assassino silencioso" da produtividade e da vida de sua equipe.

Hoje, a empresa envia kits de suporte emocional e promove exercícios de respiração e pausas estruturadas. Para Pesante, o crescimento de 3.000% da empresa nos últimos anos é a prova matemática de que "cuidar das pessoas" gera resultados exponenciais no balanço financeiro.

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