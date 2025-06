O único McDonald's azul do mundo: por que a franquia é diferente no Arizona

O único McDonald's azul do mundo está localizado na cidade de Sedona, no estado do Arizona, Estados Unidos. Esta unidade se destaca porque seu famoso "M" não é dourado como em todos os outros restaurantes da rede, mas sim azul-turquesa.

Adaptação ao ambiente local

Esta mudança de cor ocorreu por uma decisão da prefeitura local, que visa preservar a estética natural da região.

Sedona é conhecida por suas paisagens desérticas e formações rochosas avermelhadas, e as autoridades municipais consideraram que o amarelo vibrante dos arcos dourados tradicionais destoaria da beleza natural e causaria poluição visual no cenário.

Por isso, quando um empresário quis abrir a franquia em 1998, a prefeitura exigiu que o logotipo fosse adaptado para um tom azul, que combina melhor com as cores do entorno e com os demais comércios locais.

Redução da sinalização comercial

Além da cor, a altura dos letreiros também precisou ser reduzida para respeitar as leis municipais que limitam o tamanho da sinalização comercial, reforçando o compromisso da cidade com a preservação visual do ambiente.

Essa adaptação fez com que o McDonald's de Sedona se tornasse uma atração turística única, atraindo visitantes que querem ver e fotografar o raro "M" azul, símbolo que respeita a paisagem local sem perder sua identidade.