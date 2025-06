O segredo nº 1 de investimento que fez esta mulher ficar milionária por conta própria

Aprender a investir pode parecer uma tarefa complexa, mas a história de Tess Waresmith prova que o conhecimento é o principal aliado para construir um portfólio milionário.

Aos 36 anos, ela é fundadora da Wealth with Tess e detentora de um patrimônio que ultrapassa US$ 1 milhão, distribuído entre ações, imóveis e criptomoedas. Contudo, seu caminho até o sucesso financeiro começou com erros e lições importantes. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC.

'Fundos de índice são uma maneira excelente de começar', diz

No início de sua jornada, Waresmith confiou em um consultor financeiro que cobrava altas taxas e gerenciava um portfólio complexo e pouco rentável. Sentindo que poderia fazer melhor, ela mergulhou no universo da educação financeira. Essa decisão não apenas transformou suas finanças, mas também a inspirou a ajudar outros a investir com confiança.

Seja um consultor financeiro: Saint Paul promove treinamento virtual que ensina como começar uma carreira no mercado financeiro; inscreva-se aqui

Para Waresmith, o primeiro passo para investir com sucesso é começar de maneira simples, com foco em fundos de índice. Esses fundos, que acompanham a performance de mercados amplos, oferecem vantagens claras: baixas taxas administrativas e acesso diversificado ao mercado de ações.

“Fundos de índice são uma maneira excelente de começar, entender os fundamentos do mercado de ações e investir de forma diversificada e com baixo custo”, ela afirma.

Tess Waresmith, 36, é a fundadora da Wealth with Tess (Wealth with Tess)

A diversificação é uma estratégia fundamental em sua abordagem. Ao espalhar os investimentos em diferentes tipos de ativos, o risco de que uma queda isolada impacte todo o portfólio é reduzido.

Essa prática não apenas protege os investidores, mas também abre portas para novas oportunidades, como fundos focados em setores específicos, incluindo saúde feminina ou cannabis, conforme o interesse do investidor.

Risco calculado: expandindo horizontes

Após construir uma base sólida com fundos de índice, Waresmith começou a explorar investimentos mais arriscados, como criptomoedas e ações específicas. Ela enfatiza, porém, a importância de limitar o capital destinado a esses ativos mais voláteis.

“Não desencorajo ninguém a explorar novas oportunidades, mas é preciso conhecer os riscos e investir apenas o que está disposto a perder”, alerta.

Sua carreira no mercado financeiro: Saint Paul libera aulas que revelam caminho para ser um especialista estratégico preparado para ocupar cargos de alta liderança

O sucesso de Waresmith não está apenas nos resultados financeiros, mas na habilidade de transformar conhecimento em ação prática. Para ela, o aprendizado contínuo é uma ferramenta poderosa, permitindo identificar oportunidades e fazer escolhas mais informadas.

A lição para os profissionais do mercado financeiro

A história de Waresmith destaca a importância de profissionais da área dominarem não apenas os produtos financeiros, mas também a habilidade de educar e orientar investidores. O mercado financeiro exige adaptabilidade e conhecimento técnico, mas o verdadeiro diferencial está em oferecer soluções que atendam às necessidades de cada cliente, simplificando processos e democratizando o acesso a investimentos.

Para aqueles que desejam fazer parte do mercado financeiro – uma das áreas mais valorizadas e cobiçadas da atualidade –, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Mercado Financeiro, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para tornar-se um especialista estratégico preparado para ocupar cargos de alta liderança.

Durante o treinamento, os alunos irão aprender a transformar desafios complexos em resultados, minimizar perdas em um mercado volátil e transformar dados financeiros em insights práticos e lucrativos.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com um grande especialista sobre o tema), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE MERCADO FINANCEIRO

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.