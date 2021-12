O segredo da escolha de fornecedores que se tornam bons parceiros

Dos tecidos usados por qualquer grife de moda, quem mais entende? Errou quem pensou no estilista ou no diretor de criação. “Quem tem mais propriedade para falar sobre os tecidos usados pela marca é o fornecedor deles”, lembrou Marcos Roig no início de um encontro virtual promovido pela SAP Brasil.

Diretor de GTM da companhia líder de mercado no segmento de software para aplicativos empresariais, ele explicou que é esse fornecedor quem saberá dizer qual é a tinta mais adequada e menos nociva ao meio ambiente e, também, quem terá melhores condições para propor inovações para os tecidos usados.

Fornecedores não; parceiros

“As companhias precisam parar de olhar seus fornecedores como apenas fornecedores”, Roig argumentou. “Precisam virar parceiros estratégicos de negócio”. Não faz muito tempo, convém lembrar, concorrentes ferrenhos do setor industrial ancoravam-se praticamente nas mesmas cadeias de suprimento. Eram os mesmos fornecedores (ou quase) e, portanto, o mesmo nível de qualidade para todos. “Se essa realidade continua, e é possível que sim, como fazer para que seus parceiros se transformem em geradores de valor?”, questionou o especialista da SAP.

A resposta você já sabe qual é, mas vale a pena destrinchá-la. “É preciso fazer due diligence, para avaliar a situação dos fornecedores, mas também trazê-los para perto, para que se sintam convidados a inovar em conjunto”, Roig explicou. “É extremamente benéfico dar a atenção devida para a ponta da cadeia de suprimentos. E acredito que todo fornecedor deveria ter a responsabilidade de trazer inovação para o seu cliente”.

SAP NOW Brasil

Presente no encontro, que deu continuidade à edição de 2021 do SAP NOW Brasil, maior evento digital de tecnologia do país, o estilista Oskar Metsavaht concordou com tudo que disse Roig.

“Uma cadeia produtiva não segue um único vetor. No meu caso, não termina nas lojas e começa na outra ponta, a da matéria-prima", reforçou. “As novidades podem vir dos dois lados”. Ele explicou que é todo ouvidos para inovações propostas pelas fábricas de tecidos. “Se elas desenvolverem algo novo que acreditam que possa virar tendência nos próximos anos, por que vou ignorar?”, refletiu.

Desnecessário dizer, portanto, que cadeias de suprimento colaborativas fazem toda a diferença. E é consenso que o advento do ESG está ajudando a multiplicá-las e torná-las mais fortes.

“A busca pela sustentabilidade, comum a clientes e fornecedores, propicia um espírito comum de colaboração”, afirmou Metsavaht. Em outras palavras, os relacionamentos comerciais deixam de se pautar simplesmente em pagamentos, prazos e custos logísticos e passam a mirar também o incremento de produtos e serviços.

Marcele Andrade, head do Centro de Excelência e Inovação da SAP, e Ricardo Zibas, sócio da ERM, também participaram do encontro, apresentado pela jornalista Patrícia Maldonado.

“Quando há colaboração e parceria estratégica entre clientes e fornecedores, toda a cadeia ganha valor. No final das contas, seu parceiro acaba enxergando seu sonho e suas necessidades. Os combinados ficam muito mais fáceis e os elos da cadeia saem fortalecidos”, disse Marcele.

Os participantes também defenderam a necessidade de otimizar a gestão da cadeia de fornecedores, o que permite acabar com perdas processuais e residuais, favorece o desenvolvimento de produtos recicláveis e pode reduzir as emissões de carbono, entre outros benefícios.

Despesas empresariais: gestão inteligente

Também foram detalhados os impactos das transformações digitais em redes de gestão e despesas de gastos inteligentes — e como elas podem transformar fornecedores em parceiros.

Daí a importância da integração de sistemas para expandir as possibilidades de decisões e respostas para as rápidas mudanças em relação à gestão de despesas empresariais pelos líderes de negócios, cada vez mais pressionados pelo vaivém de uma economia global rápida e cada vez mais digital. Com automação, agilidade e analytics tudo fica mais fácil.

“É claro que temos metas”, disse Henrique Paes de Carvalho, procurement general manager na Votorantim Cimentos, durante sua participação no SAP NOW Brasil. “Nossa política de compras nos permite não olhar só para preço ou prazo de pagamento. Temos flexibilidade e poderíamos conseguir algum desconto de um lado para optar depois por uma solução menos atrativa economicamente, mas com impacto no longo prazo”.

O executivo, no entanto, disse que nunca precisou fazer essa “escolha de Sofia”. “Notamos que sustentabilidade, diversidade, redução da pegada ambiental e daí por diante agora são preocupações comuns a todos os fornecedores”, comemora.