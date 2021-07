O segredo da corretora de seguros que nunca perdeu cliente corporativo

Em março de 2020, enquanto a população brasileira começava a entender o impacto da pandemia, um grupo de gestores e especialistas da área médica da Exclusive Seguros já vinham há pelo menos dois meses se preparando para orientar e atender os milhares de colaboradores das empresas para as quais comercializa e gerencia planos de saúde.

Desde o início da pandemia, a corretora contratou enfermeiros, médicos e psicólogos, realizou palestras em suas plataformas online, campanhas de vacinação contra a gripe, reforçou o trabalho de telemonitoramento, criou materiais orientativos para a pandemia, entre outras iniciativas. Essas ações foram disponibilizadas inclusive para colaboradores das empresas que não faziam parte de sua carteira de clientes.

Depoimento de um dos principais clientes Arezzo&Co: preocupação com a covid-19

“A Exclusive foi muito proativa desde o início da pandemia. Entendeu que iria ter alto impacto em nossa vida e começou a produzir conteúdo sobre a doença e a abrir canais de informação via redes sociais e WhatsApp para os clientes”, diz Marco Aurélio Coelho Vidal, diretor executivo de gente, gestão, expansão e sustentabilidade do Grupo Arezzo, empresa que contratou a Exclusive Seguros para gerir o plano de saúde junto aos mais de 2.500 funcionários e suas famílias. “A Exclusive está sempre à frente no acompanhamento da pandemia”.

Orgulho de sua taxa de retenção e atendimento humanizado

Fundada em 1995 na cidade de Belo Horizonte, a Exclusive Seguros é uma corretora de seguros focada no atendimento a médias e grandes empresas. Está presente também em São Paulo, Porto Alegre e Carajás (PA) e é parceira de companhias em todo o Brasil, com estruturas que vão de 500 a 15.000 colaboradores.

Ao longo de 26 anos de história, a Exclusive se orgulha de uma façanha: mantém 100% de taxa de retenção nos contratos corporativos; ou seja, nossos clientes sentem-se extremamente satisfeitos com nossa entrega e com as soluções que ofertamos a eles todos os dias. “Na Exclusive, fazemos questão de estar alinhados com todas as pontas: a empresa cliente, a operadora/seguradora de saúde, os hospitais e, principalmente, o colaborador final”, diz Marco Paulo Mascarenhas, fundador e CEO da Exclusive Seguros. “Acredito que conseguimos esse resultado devido ao nosso atendimento extremamente personalizado e humanizado, alinhado com a tecnologia de ponta”.

É comum pensarmos em empresas de seguro como lugares frios, que lidam com números o tempo todo e priorizam a praticidade em seu dia a dia. Entretanto, algumas empresas provam que outros elementos também são importantes para a longevidade e o sucesso do negócio. A Exclusive Seguros é prova disso, pois, além de entregar um serviço de qualidade, também se preocupa com a humanização dos processos além da paixão em servir as pessoas.

Na prática, essa humanização gera uma experiência de impacto real na vida dos segurados, conforme atesta Marco Aurélio Coelho Vidal, da Arezzo&Co: “O atendimento humanizado se traduz no contato pessoal com cada colaborador. A equipe da Exclusive chega ao ponto de ligar para quem está doente só para saber se a pessoa tomou o remédio. Essa disponibilidade 24 horas por dia, sete vezes por semana, eleva completamente o ambiente aqui na empresa”.

Não é à toa, portanto, que a corretora tem a certeza de que os planos de saúde e os benefícios em geral são grandes aliados da área de Recursos Humanos para a melhoria de clima organizacional. “Além de serem extremamente importantes nos processos de contratação e retenção, os benefícios bem trabalhados – através de estratégias, inteligência de dados de prevenção de saúde, valorização e acolhimento do colaborador – podem criar um alto nível de aproximação e o aumento de performance do colaborador”, defende Marco Paulo Mascarenhas. “Considero a Exclusive Seguros como se fosse uma empresa de RH que resolveu comercializar seguros e planos de saúde”.

Para o CEO da Exclusive, as pessoas estão carentes de atenção, acolhimento e cuidado, e isso se reflete no mundo corporativo. “Algumas empresas se equivocam ao dar atenção apenas aos processos e à tecnologia. Sem dúvida, esses são fatores importantes. Porém, o capital humano é o que de mais valioso elas possuem”.

Inteligência de dados

Por falar na combinação entre tecnologia e desempenho dos colaboradores das empresas clientes, a Exclusive é pioneira em gestão de benefícios, e utiliza diversas ferramentas, como BI, App´s e plataformas extremamente robustas de maneira a aprimorar o atendimento à empresa cliente e aos usuários finais. A Exclusive Seguros construiu e acaba de lançar um aplicativo com o objetivo de mapear hábitos, saúde, alimentação, satisfação e sonhos. Com essa ferramenta, é possível traçar um diagnóstico de forma precisa e efetiva que pode ser utilizada tanto na área de prevenção como também na melhoria de clima organizacional.

Com base na análise desses dados, serão apresentadas soluções de prevenção de doenças, de incentivo à prática de esportes e atividades de suporte psicológico, entre outros. E, como consequência, esse conjunto de informações, bem analisadas, em paralelo com as ações estratégicas aplicadas, acaba reduzindo a sinistralidade dos planos de saúde e consequentemente a redução de custos para as empresas clientes.

Conforme Marco Paulo Mascarenhas, “nosso time utiliza estratégias comportamentais, humanas e tecnológicas, para que o colaborador se sinta valorizado e acolhido pela empresa e seus líderes. Entendemos que além dos benefícios ofertados como plano de saúde, vida e odonto, é de grande importância que ocorra uma mudança de percepção por parte do colaborador, para que ele entenda e sinta que não é apenas um número e sim uma pessoa.

Como reconhecimento dos bons serviços prestados, anualmente a Exclusive Seguros recebe prêmios de seus fornecedores e parceiros, que confirma o serviço ético e de excelência, além de ter sido reconhecida recentemente como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil.

No caso da Arezzo, essa inteligência no negócio reduziu os sinistros e se desdobrou em ações preventivas que diminuíram o número de faltas entre os colaboradores. Com isso, houve um fortalecimento positivo da imagem da empresa junto a seus colaboradores e o mercado.

“O grande diferencial da Exclusive é a relação entre preço e qualidade, porque ela presta um serviço melhor do que a concorrência, mais humanizado, próximo e com a melhor gestão dos produtos que vende para empresas de porte similar ao da nossa”, diz o diretor Marco Aurélio Vidal. “Temos a tranquilidade de deixar o plano de saúde na mão de quem entende, o que nos permite cuidar de nossos colaboradores.”

