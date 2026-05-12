O refrigerante que nasceu de um carro vendido e terminou em um cheque de US$ 1,95 bilhão da PepsiCo

Construir um unicórnio exige mais do que uma boa ideia; exige a disposição de quebrar as próprias finanças antes de conquistar o mercado.

Allison Ellsworth, cofundadora da Poppi, tornou-se multimilionária em 2026 após a venda de sua marca para a PepsiCo, mas a jornada até o cheque de nove dígitos foi pavimentada por sacrifícios que fariam muitos executivos recuarem.

Há apenas dez anos, grávida de três meses e recém-mudada para uma casa nova, Allison convenceu o marido a "investir tudo".

O plano? Estourar os cartões de crédito, vender o carro da família para comprar garrafas e abrir uma fábrica própria. "Meu marido achou que eu estava louca, mas confiou na visão", relembra.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

A anatomia do sacrifício

No primeiro ano, o casal investiu US$ 90 mil do próprio bolso. Para manter a hipoteca em dia e a fábrica funcionando, Stephen Ellsworth trabalhou como garçom e em turnos noturnos.

Essa dedicação permitiu que a marca, originalmente chamada "Mother Beverage", gerasse US$ 500 mil em receita em apenas 18 meses, antes mesmo de ganhar os holofotes do Shark Tank em 2018.

Após o aporte de US$ 400 mil de Rohan Oza e o rebranding para Poppi, a marca utilizou o marketing viral no TikTok para disruptar um setor dominado por gigantes centenários. O resultado final foi uma transação de US$ 1,95 bilhão que injetou mais de US$ 100 milhões diretamente nas contas dos fundadores.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.