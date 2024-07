O que ninguém conta sobre abrir um negócio: essas são as oito razões pelas quais franquias fracassam

O mercado de franquias no Brasil é um dos mais promissores do mundo. Com marcas consolidadas e novas oportunidades surgindo constantemente, esse é um setor atrativo para investidores e para quem quer dar adeus à carteira assinada.

No entanto, nem todas as histórias são de sucesso. É comum franqueados enfrentarem desafios no começo por falta de capacitação e conhecimento sobre o modelo de negócio. O primeiro passo para evitar esses erros é conhecê-los.

Abaixo, a EXAME elencou as principais razões que podem levar ao fracasso de um negócio – e como evitar esses problemas. Confira.

Esses são os oito erros para não cometer

1. Escolha inadequada da franquia

Muitos franqueados decidem abrir uma franquia com base somente no potencial de lucro, sem considerar se a marca e seu modelo de negócios estão alinhados com seus próprios valores e interesses. Para ter sucesso, é crucial que o franqueado acredite na missão da empresa e se sinta motivado a representá-la.

2. Falta de capital de giro

Um dos erros mais comuns é subestimar a quantidade de investimento necessária para manter o negócio funcionando até que comece a gerar lucro. Além do aporte inicial, é fundamental ter um planejamento financeiro que inclua um capital de giro robusto para enfrentar os primeiros meses de operação.

3. Má gestão da equipe

Nem todo bom empresário é um bom líder, que sabe cuidar e motivar a equipe. Franqueados que conseguem inspirar seus colaboradores e criar um ambiente de trabalho positivo têm mais chances de sucesso. Uma dica é contar com o apoio da franqueadora para fornecer treinamentos regulares.

4. Escolha errada do ponto comercial

A localização é um fator crítico para o sucesso de uma franquia. Muitas vezes, franqueados escolhem pontos comerciais com base em custo e conveniência, em vez de analisar o fluxo de clientes e a compatibilidade com o público-alvo. Uma análise de mercado detalhada pode evitar essa armadilha.

5. Falta de inovação e adaptação

O mercado está em constante mudança e, para se manter competitivo, é essencial que as franquias inovem e se adaptem às novas tendências. Franqueados que seguem rigidamente um modelo de negócios sem considerar as demandas locais ou as mudanças no comportamento do consumidor podem enfrentar dificuldades.

6. Comunicação ineficaz com a franqueadora

A relação entre franqueador e franqueado deve ser baseada em transparência e parceria. Muitos problemas podem ser evitados ou resolvidos rapidamente se houver um canal de comunicação eficaz. Lembre-se: esse é um relacionamento ganha-ganha. Por isso, é fundamental que os franqueados se sintam à vontade para dar feedback e solicitar ajuda quando necessário.

7. Subestimar a concorrência local

Muitos franqueados não dão a devida importância à análise da concorrência local. Conhecer os concorrentes, entender suas estratégias e identificar oportunidades de diferenciação pode ser a chave para se destacar no mercado.

8. Não investir em marketing local

Não é raro encontrar franqueados que subestimam a importância de campanhas de marketing adaptadas às características e necessidades da comunidade. E esse é um erro que pode custar caro. É crucial desenvolver estratégias que considerem a cultura, hábitos de consumo e preferências do público-alvo da região.

Aqui está o segredo para evitar esses erros

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME