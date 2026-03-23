O que faz a Neohype, empresa que está faturando milhões usando IA em grandes companhias

A história da Neohype começa em 1998, no início da expansão da internet no Brasil. Criada pelo ex-tenista e empresário Luiz Mattar, a empresa surgiu com foco em conectar grandes companhias ao ambiente digital. Ao longo de quase 30 anos, o negócio evoluiu, passou por fusões (incluindo a formação da Tivit) e, mais recentemente, foi reposicionado como uma empresa de tecnologia voltada à automação e digitalização de operações.

“Lá no início, a nossa ideia era ajudar as empresas a fazerem a transição para o digital. A gente acreditava que as interações entre negócios e consumidores iam acontecer cada vez mais pela internet”, afirma Luiz Mattar, fundador da Neohype.

O DNA de interação digital faz parte da companhia até hoje, segundo Mattar. A NeoHype atua na interseção entre tecnologia e experiência do cliente, oferecendo soluções que combinam inteligência artificial, automação de processos e atendimento digital para grandes empresas, como cadastro, análise de documentos, atendimento e aprovação de crédito.

“A nossa ideia sempre foi focar na automação, na digitalização e nos bots das operações dos nossos clientes. Isso traz menos erros e um custo-benefício melhor”, afirma o fundador.

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De tenista profissional a fundador de uma empresa de tecnologia

A trajetória de Mattar foge do roteiro tradicional do setor de tecnologia. Ele cursava engenharia civil quando decidiu abandonar a faculdade, no quinto ano, para se dedicar ao tênis profissional. Ficou uma década no esporte, dos 21 aos 31 anos. Ao voltar, escolheu empreender.

Seu primeiro negócio foi uma microcervejaria na esquina da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek, em São Paulo, em 1998, antes de migrar para o universo da internet no auge da bolha digital.

Foi nesse contexto que nasceu a empresa que, após uma série de transformações, fusões e spin-offs, daria origem à atual NeoHype. A companhia foi uma das bases que originaram a Tivit e, em 2020, voltou a operar como empresa independente da NEO. Mais tarde, com o avanço da área de tecnologia criada internamente, passou por um rebranding e adotou o nome NeoHype.

“A empresa nasceu no mundo da internet, com DNA de inovação e interação digital. E esse DNA sempre existiu dentro da companhia”, afirma Mattar.

IA para reduzir churn, fraude e custo operacional

Desde 2023, a operação é liderada por Luiz Iannini. Com formação em Tecnologia da Informação, ele assumiu o cargo de CEO com a missão de reforçar a atuação consultiva da empresa em tecnologia. Hoje a empresa conta com mais de 8.500 funcionários e cerca de 70 clientes no portfólio

“A companhia fechou 2025 com faturamento de R$ 536 milhões e projetamos crescer 15% em 2026”, afirma Iannini.

Para o CEO Iannini, o foco da Neohype tem sido revisitar a base de clientes e aplicar tecnologia em jornadas com impacto real de negócio.

Mineiro, com formação em TI e 14 anos de carreira em um grande grupo de tecnologia, o executivo assumiu a empresa no mesmo período em que se tornou pai pela primeira vez. Para ele, a NeoHype reúne dois ativos decisivos: tecnologia e pessoas.

“A tecnologia é um meio de escala, resultado e eficiência. Mas a mudança para o mundo digital não acontece se as pessoas não comprarem essa cultura”, afirma.

Entre os exemplos citados por Iannini está um case que usa inteligência artificial preditiva para analisar o comportamento dos clientes e antecipar riscos de churn, permitindo ações proativas para evitar desgaste ou cancelamento.

Outro caso citado envolve um grande banco, não revelado, no qual a empresa usa produtos próprios de gestão documental, assinatura eletrônica e prova de vida em uma esteira de aprovação de crédito. Segundo Iannini, a solução evitou R$ 57 milhões em fraudes financeiras.

Do atendente ao consultor

Para a NeoHype, o avanço da IA não elimina o papel humano, mas muda sua natureza. A aposta é que, com agentes virtuais cada vez mais inteligentes, o atendimento massivo e repetitivo seja absorvido por bots e assistentes conversacionais, enquanto as demandas complexas migrem para profissionais mais qualificados.

“O humano deixa de ser um atendente massivo para ser um consultor. Acho que esse é o caminho”, diz Iannini.

A empresa já opera, por exemplo, um agente virtual de voz para uma montadora — cujo nome não foi revelado, e afirma que o projeto elevou para 35% a taxa de chamadas resolvidas em autoatendimento, já no primeiro contato.

O WhatsApp também virou uma avenida estratégica. A Neohype diz ser parceira da Meta e usa essa integração para construir jornadas conversacionais em diferentes setores. A proposta é ajudar empresas a transformar canais historicamente vistos como centro de custo em ferramentas de receita e relacionamento.

“O cliente está indo para uma jornada conversacional dentro do WhatsApp. Quando o atendimento é resolutivo e fluido, ele gera engajamento e acelera a tomada de decisão”, afirma o CEO.

Pressão por IA aumenta, mas com propósito

Na visão de Iannini, 2026 será um ano em que a pressão sobre líderes para usar inteligência artificial seguirá crescendo. O problema, diz ele, é quando a tecnologia é adotada apenas por modismo.

“IA tem que fazer sentido, tem que gerar resultado. Não é implantar por implantar. Precisa ter propósito”, afirma.

É nesse ponto que a empresa quer se diferenciar, atuando mais como consultora do que como simples fornecedora de tecnologia. A ideia é analisar a jornada do cliente, identificar gargalos e combinar IA, RPA, analytics, gestão documental e canais conversacionais para multiplicar eficiência.

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Crescer na alta e na crise

Se o cenário econômico ajudar, a Neohype espera crescer junto com os clientes. Se o ambiente piorar, acredita que também pode avançar, justamente por oferecer soluções de redução de custo e otimização operacional.

Para Mattar, esse é um dos grandes diferenciais do modelo de negócios.

“Quando o país vai bem, crescemos com os clientes. Quando o mercado não está bom, também crescemos porque ajudamos a otimizar a operação deles”, diz.

Segundo ele, a pandemia foi prova disso: 2020 acabou sendo o melhor ano da empresa em um intervalo de cinco anos, justamente porque aumentou a demanda por relacionamento remoto, digitalização e automação.

Saúde, educação e finanças estão no foco

Para 2026, os setores prioritários da companhia são financeiro, saúde e educação, sem deixar de lado experiências em utilities e customer experience. Varejo ainda não é o principal DNA da empresa, mas pode ganhar relevância via soluções conversacionais no WhatsApp.

A saúde, em especial, é vista internamente como um “oceano azul”, pelo grande potencial de digitalização de jornadas, documentos, relacionamento e atendimento.

Apesar do crescimento, a empresa não vê internacionalização como prioridade neste momento. A avaliação é que o mercado brasileiro ainda está atrasado em relação a países como Estados Unidos e China e, justamente por isso, oferece muito espaço para captura de valor.

“O Brasil ainda está alguns anos atrás em tecnologia, e isso significa que ainda tem muita coisa para ser feita aqui”, diz Mattar.

Formação interna para o mundo tech

Outro ponto central da estratégia é gente. A Neohype mantém uma universidade corporativa e, há três anos, direcionou parte relevante das trilhas de formação para o universo de tecnologia.

A meta é capacitar parte da própria base de 8.500 funcionários para ocupar funções mais qualificadas, em um momento em que o mercado reclama da escassez de profissionais tech.

“Não adianta falar que falta profissional de tecnologia. Como companhia, a gente também precisa ajudar a formar essas pessoas”, diz Iannini.

A empresa afirma que já tem casos internos de ascensão profissional que partiram da operação para cargos de liderança.

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O que esperar da NeoHype em 2026

Sem novas aquisições no radar, a Neohype pretende concentrar seus esforços em crescimento orgânico, expansão comercial e consolidação de seu novo posicionamento. A agenda passa por aprofundar a atuação em customer experience, acelerar frentes de automação e ampliar o portfólio de soluções digitais.

Na prática, a estratégia da companhia para 2026 combina três frentes: consolidar sua expertise em CX, ampliar o uso de automação e IA nas operações dos clientes e usar tecnologia para transformar eficiência em resultado mensurável.

“Temos um crescimento orgânico acelerado, consolidação em CX e um avanço considerável em toda a frente de automação e ampliação do portfólio digital. Essa é a nossa visão para 2026”, diz Mattar.