O que está por trás do sucesso das melhores e maiores empresas do país? Descubra no MM Talks

O Melhores e Maiores, principal premiação empresarial do país, chegou repaginado à sua 49ª edição. Em 2022, além de mapear as melhores e maiores empresas do país com base em seus indicadores financeiros, contábeis e de ESG, o ranking vai promover o MMTalks, um evento virtual e gratuito criado para discutir temas e tendências que ajudam a impulsionar a economia brasileira.

Programado para acontecer no dia 12 de setembro, às 19h30, o MMTalks deve reunir grandes especialistas do mercado em quatro painéis virtuais – que abordarão assuntos como a relação entre o físico e o digital no mercado de consumo; as oportunidades oferecidas pelo ESG na nova economia e as novas perspectivas do agronegócio no Brasil. Veja a programação completa abaixo.

14h00 às 14h30: Melhores e maiores empresas do Brasil: perspectivas econômicas

Melhores e maiores empresas do Brasil: perspectivas econômicas 14h30 às 15h30: Phygital: o físico e o digital no mercado de consumo

Phygital: o físico e o digital no mercado de consumo 15h30 às 16h30: E e S do ESG caminhando juntos: oportunidades na nova economia

E e S do ESG caminhando juntos: oportunidades na nova economia 16h30 às 17h30: Agronegócios: o Brasil que não para

Após os painéis, os participantes poderão acompanhar a transmissão online da cerimônia de premiação Melhores e Maiores, que reconhecerá as empresas de capital aberto que apresentaram maior crescimento em indicadores financeiros e em práticas sociais, ambientais e de governança no ano de 2021 em diferentes categorias. São elas:

Agronegócio;

Alimentos e Bebidas;

Atacado e Varejo;

Bens de Capital e Eletroeletrônicos;

Saneamento e Meio Ambiente;

Energia;

Farmacêutico e Beleza;

Transporte, Logística e Serviços Logísticos;

Papel e Celulose;

Telecomunicações;

Química e Petroquímica;

Tecnologia e Mídia;

Mineração;

Moda e Vestuário;

Imobiliário;

Saúde;

Serviços Financeiros;

Siderurgia e Metalurgia;

Startup do Ano;

Empreendedor Social do Ano;

Empresa do Ano.

Na última edição do Melhores e Maiores, realizada em 2021, o prêmio de Empresa do Ano ficou com a Gerdau, que se destacou por seus resultados do segundo trimestre (o melhor em seus 120 anos de história) e pelos investimentos feitos pela Gerdau Next, braço de novos negócios da empresa.

Confira abaixo o vídeo completo da 48ª edição do prêmio.