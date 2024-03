O que é CDB e por que vale a pena optar por esse tipo de investimento

É fácil entender o enorme sucesso da Renda Fixa: é uma classe de investimento que deixa claro para os investidores, já na hora da contratação, quais são as condições em jogo. Para quem não sabe do que se trata, quem opta pela Renda Fixa está emprestando dinheiro para um emissor — pode ser um banco, uma empresa ou até o governo — de olho em ganhos no futuro. Dentre as opções no mercado, os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) são, de longe, os mais populares.

O CDB é um tipo de aplicação para a qual o FGC (Fundo Garantidor de Crédito), uma entidade privada sem fins lucrativos, oferece uma garantia. Vale para investimentos de até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira.

A entidade impõe um limite, no entanto, de R$ 1 milhão por um período de 4 anos. Caso o emissor do CDB não consiga honrar com o compromisso acordado, o FGC entra em campo — seu dinheiro, portanto, estará protegido.

A rentabilidade, porém, irá depender do tipo de aplicação selecionada. O prefixado, uma das opções mais populares, rende de acordo com uma taxa fixa previamente acordada no momento da contratação. Faz com que os investidores, portanto, saibam logo de cara qual será o valor embolsado até o vencimento. No caso de um CDB que rende 8% ao ano, o dinheiro aplicado crescerá, anualmente, de acordo com esse percentual, sem considerar os juros compostos.

Tipos de CDB

Existem três tipos principais de CDB. No caso do prefixado, é possível resgatá-lo antes do vencimento. Nesse caso, porém, a garantia de rendimento deixa de existir, pois ela está vinculada à data de vencimento do título. Com o resgate antecipado, a rentabilidade estará sujeita aos preços de negociação do dia. Seu dinheiro, portanto, estará sujeito a ganhos maiores ou menores. “É importante que o investidor iniciante defina quais são os seus objetivos com cada investimento, além de definir seu perfil de risco”, recomenda Ricardo Noya, especialista em investimentos do Banco PAN.

Outra modalidade de CDB é o pós-fixado, cuja rentabilidade está atrelada a um indexador. O mais utilizado, hoje em dia, é o famoso CDI (Certificado de Depósito Interbancário). É por isso que é impossível prever quanto, exatamente, um CDB pós-fixado pagará na hora do vencimento. Para CDBs com liquidez diária, porém, o investidor receberá a rentabilidade contratada, mesmo em caso de resgates antecipados.

Seu CDB pós-fixado é de 110% do CDI? Eis o percentual, vinculado aos altos e baixos do indexador, que vai definir a rentabilidade do seu dinheiro. Se você busca esse tipo de aplicação para alocar sua reserva de emergência, convém bater o martelo em um CDB com liquidez diária. Assim, os recursos entram na sua conta corrente no mesmo dia do resgate, caso ele seja feito em dias úteis e dentro do horário permitido. Convém registrar que CDBs com prazos mais longos são os que oferecem maior rendimento.

O terceiro e último tipo de CDB é o de rentabilidade híbrida. O desempenho dessa modalidade está vinculado a uma taxa fixa e a um indicador de referência. É o caso, geralmente, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação no país. Caso se opte por esse indicador, o rendimento será calculado baseado em juros e corrigido conforme a inflação do período.

Vale lembrar que todo CDB tem prazo de validade. Caso você espere até o fim, o resgate ocorrerá de forma automática — o valor líquido da aplicação será creditado na sua conta. Como é a cobrança de Imposto de Renda no CDB? As alíquotas impostas seguem uma tabela regressiva. Em resumo, quanto mais tempo seu dinheiro ficar investido, menos imposto você precisará pagar. Até 180 dias, por exemplo, são 22,5%. Acima de 720 dias, por outro lado, são 15%. A taxa é cobrada apenas com base no rendimento e não sobre o valor total do investimento.

No CDB Banco PAN, que oferece taxa de 103% do CDI, o investimento mínimo é de R$ 5. Caso você necessite de recursos, pode resgatá-los em qualquer momento, inclusive nos finais de semana. “Aproveite a rentabilidade adicional que os CDBs oferecem para rentabilizar sua carteira e ver seu patrimônio crescer mais rápido”, sugere Ricardo Noya, do Banco PAN. Para contratar esse produto, basta abrir o app do PAN e clicar na aba de investimentos. Em seguida, escolha o valor que você pretende aplicar e pronto: seu dinheiro já estará rendendo.